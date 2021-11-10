https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html
В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом"
В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 10.11.2021
В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что контракт с "Газпромом" позволит республике в следующие 14 месяцев сэкономить около 405 миллионов РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:14
2021-11-10T13:14
2021-11-10T16:25
экономика
природный газ
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23739d8cc36bb93a92b5d8f8f04aa4a3.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что контракт с "Газпромом" позволит республике в следующие 14 месяцев сэкономить около 405 миллионов долларов."Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с "Газпромом", которые возможны в нынешней ситуации. Мы сделали предварительные подсчеты, которые показали, что в следующие 14 месяцев контракт с "Газпромом" позволит Молдавии сэкономить 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке", — заявил Чебан."У нас есть прогноз на декабрь и январь — закупочная цена газа составит около 430 долларов. Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики", — сказал Чебан на брифинге в среду.Он выразил надежду, что в следующем году динамика цен на мировом рынке улучшится и "Молдовагаз" сможет обратиться к регулятору за снижением тарифа.Он добавил, что многие сравнивают контрактные цены для Молдавии с условиями "Газпрома" для Венгрии или Болгарии, но это некорректно. Венгрия и Болгария получают газ по "Турецкому потоку", для них действуют другие условия, отметил Чебан.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
https://ria.ru/20211110/gaz-1758377815.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806427_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d3526cd44b3f3b1fc0894696dfb86d39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
13:14 10.11.2021 (обновлено: 16:25 10.11.2021)
В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом"
Контракт с "Газпромом" позволит Молдавии сэкономить 405 миллионов долларов за 14 месяцев
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости.
Глава "Молдовагаза
" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что контракт с "Газпромом
" позволит республике в следующие 14 месяцев сэкономить около 405 миллионов долларов.
"Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с "Газпромом", которые возможны в нынешней ситуации. Мы сделали предварительные подсчеты, которые показали, что в следующие 14 месяцев контракт с "Газпромом" позволит Молдавии
сэкономить 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке", — заявил Чебан.
"У нас есть прогноз на декабрь и январь — закупочная цена газа составит около 430 долларов. Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики", — сказал Чебан на брифинге в среду.
Он выразил надежду, что в следующем году динамика цен на мировом рынке улучшится и "Молдовагаз" сможет обратиться к регулятору за снижением тарифа.
Он добавил, что многие сравнивают контрактные цены для Молдавии с условиями "Газпрома" для Венгрии или Болгарии, но это некорректно. Венгрия и Болгария получают газ по "Турецкому потоку", для них действуют другие условия, отметил Чебан.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.