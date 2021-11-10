https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html

В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом"

В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 10.11.2021

В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что контракт с "Газпромом" позволит республике в следующие 14 месяцев сэкономить около 405 миллионов РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:14

2021-11-10T13:14

2021-11-10T16:25

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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что контракт с "Газпромом" позволит республике в следующие 14 месяцев сэкономить около 405 миллионов долларов."Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с "Газпромом", которые возможны в нынешней ситуации. Мы сделали предварительные подсчеты, которые показали, что в следующие 14 месяцев контракт с "Газпромом" позволит Молдавии сэкономить 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке", — заявил Чебан."У нас есть прогноз на декабрь и январь — закупочная цена газа составит около 430 долларов. Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики", — сказал Чебан на брифинге в среду.Он выразил надежду, что в следующем году динамика цен на мировом рынке улучшится и "Молдовагаз" сможет обратиться к регулятору за снижением тарифа.Он добавил, что многие сравнивают контрактные цены для Молдавии с условиями "Газпрома" для Венгрии или Болгарии, но это некорректно. Венгрия и Болгария получают газ по "Турецкому потоку", для них действуют другие условия, отметил Чебан.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

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экономика, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия