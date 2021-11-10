https://ria.ru/20211110/gaz-1758337358.html

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла на четверть

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла на четверть - РИА Новости, 10.11.2021

Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла на четверть

Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились на 25 процентов, следует из данных немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:28

2021-11-10T09:28

2021-11-10T11:07

германия

экономика

украина

белоруссия

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" увеличились на 25 процентов, следует из данных немецкого оператора Gascade.Прокачка 9:00 до 10:00 мск составила 1,2 миллиона кубометров в час, что примерно на четверть больше, чем во вторник вечером, когда она колебалась в районе 870-880 тысяч кубов.До этого поставки прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Германии в Польшу. "Газпром" отмечал, что изменчивость спроса зависит от фактических потребностей покупателей, и подчеркивал, что выполняет заявки европейских потребителей в полном объеме.Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС (наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины). Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Сейчас внимание участников рынка приковано к нему с учетом планов "Газпрома" увеличить поток в европейские подземные хранилища после завершения закачки резервуаров в России.

https://ria.ru/20211109/gaz-1758194769.html

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украина

белоруссия

россия

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германия, экономика, украина, белоруссия, газпром, северный поток, россия