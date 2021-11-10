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Украине придется навсегда отказаться от Крыма ради газа
"Одних денег мало": на Украине назвали условие для поставок газа из России - РИА Новости, 10.11.2021
Украине придется навсегда отказаться от Крыма ради газа
Россия согласится начать прямые поставки газа на Украину лишь при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, пишет в статье для издания "Главред"... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:32
2021-11-10T09:34
в мире
украина
киев
газпром экспорт
москва
владимир зеленский
александр кочетков
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия согласится начать прямые поставки газа на Украину лишь при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, пишет в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.По его мнению, Москва планирует "задушить Киев энергетической удавкой".В высоких ценах на топливо аналитик обвинил действующую украинскую власть — по его словам, она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа.В заключение он предположил, что, если из-за дефицита газа на Украине начнутся протесты, президент Владимир Зеленский будет действовать "максимально жестко".Украина с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
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в мире, украина, киев, газпром экспорт, москва, владимир зеленский, александр кочетков, россия
01:32 10.11.2021 (обновлено: 09:34 10.11.2021)
 
"Одних денег мало": на Украине назвали условие для поставок газа из России

Эксперт Кочетков: Москва начнет поставки газа Киеву в обмен на уступки по Донбассу и Крыму

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия согласится начать прямые поставки газа на Украину лишь при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, пишет в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва планирует "задушить Киев энергетической удавкой".

"Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму", — cчитает Кочетков.

В высоких ценах на топливо аналитик обвинил действующую украинскую власть — по его словам, она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа.

"В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) на Украину через Россию", — подчеркнул Кочетков.

В заключение он предположил, что, если из-за дефицита газа на Украине начнутся протесты, президент Владимир Зеленский будет действовать "максимально жестко".
Украина с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
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