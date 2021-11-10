01:32 10.11.2021 (обновлено: 09:34 10.11.2021)
"Одних денег мало": на Украине назвали условие для поставок газа из России
Эксперт Кочетков: Москва начнет поставки газа Киеву в обмен на уступки по Донбассу и Крыму
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия согласится начать прямые поставки газа на Украину лишь при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, пишет в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.
"Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму", — cчитает Кочетков.
В высоких ценах на топливо аналитик обвинил действующую украинскую власть — по его словам, она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа.
"В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) на Украину через Россию", — подчеркнул Кочетков.
В заключение он предположил, что, если из-за дефицита газа на Украине начнутся протесты, президент Владимир Зеленский будет действовать "максимально жестко".
Украина с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.