https://ria.ru/20211110/gaz-1758325215.html

Украине придется навсегда отказаться от Крыма ради газа

"Одних денег мало": на Украине назвали условие для поставок газа из России - РИА Новости, 10.11.2021

Украине придется навсегда отказаться от Крыма ради газа

Россия согласится начать прямые поставки газа на Украину лишь при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, пишет в статье для издания "Главред"... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T01:32

2021-11-10T01:32

2021-11-10T09:34

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия согласится начать прямые поставки газа на Украину лишь при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, пишет в статье для издания "Главред" аналитик Александр Кочетков.По его мнению, Москва планирует "задушить Киев энергетической удавкой".В высоких ценах на топливо аналитик обвинил действующую украинскую власть — по его словам, она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа.В заключение он предположил, что, если из-за дефицита газа на Украине начнутся протесты, президент Владимир Зеленский будет действовать "максимально жестко".Украина с конца 2015 года не покупает газ у России напрямую, а получает его так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объемов, следующих в Европу. Это дешевле физического реверса, но дороже прямых поставок. Тем не менее украинские власти заявляют, что импорт топлива непосредственно из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757181479.html

украина

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москва

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в мире, украина, киев, газпром экспорт, москва, владимир зеленский, александр кочетков, россия