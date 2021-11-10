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Культура
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Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики"
Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики" - РИА Новости, 10.11.2021
Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики"
Джеймс Ганн объявил о начале съемок фильма "Стражи Галактики. Часть 3". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:44
2021-11-10T01:44
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зои салдана
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Джеймс Ганн объявил о начале съемок фильма "Стражи Галактики. Часть 3". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. "Это было странное, длительное и порой трудное путешествие, но все препятствия сделали этот момент только более радостным. Семья "Стражей" вновь собралась на съемочной площадке", — написал режиссер.Он также опубликовал снимок, на котором изображены Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Карен Гиллан и Шон Ганн. Все они сыграли в предыдущих лентах о "Стражах Галактики". На фото есть и Уилл Поултер. Он недавно присоединился к актерскому составу франшизы и воплотит в новой серии образ главного антагониста. С артистами также сфотографировался и Чаквуди Ивуджи, снимавшийся в другом проекте Ганна — сериале "Миротворец", будет ли он играть кого-то в новой ленте пока не объявили. Детали сюжета новой картины о Звездном Лорде, Реактивном Еноте, Груте и их друзьях держатся в тайне. Третий фильм был анонсирован в апреле 2017, еще до премьеры второго. Летом 2018 Ганн был снят с должности. Вокруг него разгорелся скандал из-за его постов в личном микроблоге, сделанных в 2009 и 2010 годах. В этих публикациях режиссер шутил на такие темы, как педофилия и другие проявления насилия. Записи сочли оскорбительными, и поэтому студия Disney решила разорвать контакты с постановщиком. Вскоре, Ганн извинился за свои шутки. Он признал, что они были недопустимы, и заявил, что сильно изменился за прошедшее время. Его восстановили в качестве режиссера "Стражей" в марте 2019. Премьера третьей части популярной франшизы запланирована на май 2023 года.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, зои салдана, крис прэтт
01:44 10.11.2021
 
Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики"

Режиссер Джеймс Ганн объявил о начале съемок третьей части "Стражей Галактики"

© Marvel, The Moving Picture Company (2014)Кадр из фильма "Стражи Галактики"
Кадр из фильма Стражи Галактики
© Marvel, The Moving Picture Company (2014)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Джеймс Ганн объявил о начале съемок фильма "Стражи Галактики. Часть 3". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Это было странное, длительное и порой трудное путешествие, но все препятствия сделали этот момент только более радостным. Семья "Стражей" вновь собралась на съемочной площадке", — написал режиссер.
Он также опубликовал снимок, на котором изображены Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Карен Гиллан и Шон Ганн. Все они сыграли в предыдущих лентах о "Стражах Галактики". На фото есть и Уилл Поултер. Он недавно присоединился к актерскому составу франшизы и воплотит в новой серии образ главного антагониста. С артистами также сфотографировался и Чаквуди Ивуджи, снимавшийся в другом проекте Ганна — сериале "Миротворец", будет ли он играть кого-то в новой ленте пока не объявили.
Детали сюжета новой картины о Звездном Лорде, Реактивном Еноте, Груте и их друзьях держатся в тайне.
Третий фильм был анонсирован в апреле 2017, еще до премьеры второго. Летом 2018 Ганн был снят с должности. Вокруг него разгорелся скандал из-за его постов в личном микроблоге, сделанных в 2009 и 2010 годах. В этих публикациях режиссер шутил на такие темы, как педофилия и другие проявления насилия. Записи сочли оскорбительными, и поэтому студия Disney решила разорвать контакты с постановщиком. Вскоре, Ганн извинился за свои шутки. Он признал, что они были недопустимы, и заявил, что сильно изменился за прошедшее время. Его восстановили в качестве режиссера "Стражей" в марте 2019.
Премьера третьей части популярной франшизы запланирована на май 2023 года.
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