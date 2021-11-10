https://ria.ru/20211110/galaxy-1758186534.html

Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики"

Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики" - РИА Новости, 10.11.2021

Стартовали съемки третьих "Стражей Галактики"

Джеймс Ганн объявил о начале съемок фильма "Стражи Галактики. Часть 3". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T01:44

2021-11-10T01:44

2021-11-10T01:44

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Джеймс Ганн объявил о начале съемок фильма "Стражи Галактики. Часть 3". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. "Это было странное, длительное и порой трудное путешествие, но все препятствия сделали этот момент только более радостным. Семья "Стражей" вновь собралась на съемочной площадке", — написал режиссер.Он также опубликовал снимок, на котором изображены Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Карен Гиллан и Шон Ганн. Все они сыграли в предыдущих лентах о "Стражах Галактики". На фото есть и Уилл Поултер. Он недавно присоединился к актерскому составу франшизы и воплотит в новой серии образ главного антагониста. С артистами также сфотографировался и Чаквуди Ивуджи, снимавшийся в другом проекте Ганна — сериале "Миротворец", будет ли он играть кого-то в новой ленте пока не объявили. Детали сюжета новой картины о Звездном Лорде, Реактивном Еноте, Груте и их друзьях держатся в тайне. Третий фильм был анонсирован в апреле 2017, еще до премьеры второго. Летом 2018 Ганн был снят с должности. Вокруг него разгорелся скандал из-за его постов в личном микроблоге, сделанных в 2009 и 2010 годах. В этих публикациях режиссер шутил на такие темы, как педофилия и другие проявления насилия. Записи сочли оскорбительными, и поэтому студия Disney решила разорвать контакты с постановщиком. Вскоре, Ганн извинился за свои шутки. Он признал, что они были недопустимы, и заявил, что сильно изменился за прошедшее время. Его восстановили в качестве режиссера "Стражей" в марте 2019. Премьера третьей части популярной франшизы запланирована на май 2023 года.

https://ria.ru/20211108/poster-1758105866.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, зои салдана, крис прэтт