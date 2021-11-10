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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211110/galanin-1758423272.html
Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей
Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей - РИА Новости, 10.11.2021
Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей
Вернуться к прежней жизни и встречаться со слушателями на концертах пожелал на юбилей основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин на творческой встрече в МИА... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:15
2021-11-10T18:06
шоубиз
шоу-бизнес
сергей галанин
знаменитости
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вернуться к прежней жизни и встречаться со слушателями на концертах пожелал на юбилей основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин на творческой встрече в МИА "Россия сегодня". 16 ноября музыканту исполнится 60 лет.Сергей добавил, что студийная работа ему нравится меньше, хотя он относится к ней с уважением и "профессиональной тревогой". Также музыкант поделился, что в последнее время работа на студии идет особенно активно. Новые альбомы и старые хиты Галанин и группа "СерьГа" представят на двух больших юбилейных концертах – 25 ноября в БКЗ в Санкт-Петербурге и 2 декабря в Crocus City Hall в Москве.Ранее стало известно, что Галанин переболел коронавирусом. Он провел в больнице 10 дней, а затем лечился дома.
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шоу-бизнес, сергей галанин, знаменитости, музыка, новости культуры
17:15 10.11.2021 (обновлено: 18:06 10.11.2021)
 
Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей

Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой 60-летний юбилей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛидер группы "Серьга" Сергей Галанин на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер группы Серьга Сергей Галанин на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вернуться к прежней жизни и встречаться со слушателями на концертах пожелал на юбилей основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин на творческой встрече в МИА "Россия сегодня". 16 ноября музыканту исполнится 60 лет.

"Я бы пожелал, чтобы мы как-то вернулись к какой-то прежней жизни, об этом все думаем. Видимо это какой-то непростой вопрос и непростое желание. Непонятно, сбудется или не сбудется, потому что жизнь изменилась, к сожалению. Я люблю встречаться с людьми на концертах. Все-таки главная моя часть, моей музыкальной составляющей жизни – это концерт", – отметил Галанин.

Сергей добавил, что студийная работа ему нравится меньше, хотя он относится к ней с уважением и "профессиональной тревогой". Также музыкант поделился, что в последнее время работа на студии идет особенно активно.

"Две пластинки в этом году, одна на подходе 19 ноября – альбом группы "СерьГа" "Своим чередом", а одна вот уже вышла, сольная, под названием "Любовь, алкоголь и весна", часть первая, дуэты, и еще выйдет "Любовь, алкоголь и весна", часть первая, но без дуэтов, просто я буду петь все песни", – рассказал Галанин на творческой встрече в МИА "Россия сегодня".

Новые альбомы и старые хиты Галанин и группа "СерьГа" представят на двух больших юбилейных концертах – 25 ноября в БКЗ в Санкт-Петербурге и 2 декабря в Crocus City Hall в Москве.
Ранее стало известно, что Галанин переболел коронавирусом. Он провел в больнице 10 дней, а затем лечился дома.
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