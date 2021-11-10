https://ria.ru/20211110/galanin-1758423272.html

Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей

Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей - РИА Новости, 10.11.2021

Музыкант Галанин рассказал о желаниях в свой юбилей

Вернуться к прежней жизни и встречаться со слушателями на концертах пожелал на юбилей основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин на творческой встрече в МИА... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:15

2021-11-10T17:15

2021-11-10T18:06

шоубиз

шоу-бизнес

сергей галанин

знаменитости

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/19/1526001950_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a95c11da2f6f518bb62a5aefa7bb3631.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вернуться к прежней жизни и встречаться со слушателями на концертах пожелал на юбилей основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин на творческой встрече в МИА "Россия сегодня". 16 ноября музыканту исполнится 60 лет.Сергей добавил, что студийная работа ему нравится меньше, хотя он относится к ней с уважением и "профессиональной тревогой". Также музыкант поделился, что в последнее время работа на студии идет особенно активно. Новые альбомы и старые хиты Галанин и группа "СерьГа" представят на двух больших юбилейных концертах – 25 ноября в БКЗ в Санкт-Петербурге и 2 декабря в Crocus City Hall в Москве.Ранее стало известно, что Галанин переболел коронавирусом. Он провел в больнице 10 дней, а затем лечился дома.

https://ria.ru/20211018/baskov-1755060329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, сергей галанин, знаменитости, музыка, новости культуры