https://ria.ru/20201007/galanin-1578631870.html

Музыкант Сергей Галанин переболел COVID-19

Музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что переболел коронавирусом, уже выписался из больницы и находится дома. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:49

2020-10-07T14:49

2020-10-07T14:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей галанин

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/82676/83/826768310_0:0:3543:1994_1400x0_80_0_0_7e77dee562cfb642e55d780f66289c1e.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Galanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Галанин</a> сообщил РИА Новости, что переболел коронавирусом, уже выписался из больницы и находится дома."Переболел (коронавирусом - ред.), я уже дома на карантине. Все нормально", - сообщил Галанин.Собеседник агентства добавил, что провел в больнице десять дней.Сергей Галанин – советский и российский рок-музыкант, основатель групп "СерьГа", "Бригадиры" и "Гулливер", участник групп "Бригада С" и ВИА "Редкая птица".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kozha-1578607721.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей галанин, коронавирусы, здоровье - общество, общество