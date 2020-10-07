https://ria.ru/20201007/galanin-1578631870.html
Музыкант Сергей Галанин переболел COVID-19
Музыкант Сергей Галанин сообщил РИА Новости, что переболел коронавирусом, уже выписался из больницы и находится дома. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:49
2020-10-07T14:49
2020-10-07T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей галанин
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Galanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Галанин</a> сообщил РИА Новости, что переболел коронавирусом, уже выписался из больницы и находится дома."Переболел (коронавирусом - ред.), я уже дома на карантине. Все нормально", - сообщил Галанин.Собеседник агентства добавил, что провел в больнице десять дней.Сергей Галанин – советский и российский рок-музыкант, основатель групп "СерьГа", "Бригадиры" и "Гулливер", участник групп "Бригада С" и ВИА "Редкая птица".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kozha-1578607721.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей галанин, коронавирусы, здоровье - общество, общество