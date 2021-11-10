https://ria.ru/20211110/gaga-1758358386.html
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи" - РИА Новости, 10.11.2021
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"
В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:10
культура
lady gaga (стефани джерманотта)
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
лондон
джаред лето
джереми айронс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758359338_0:89:3099:1832_1920x0_80_0_0_5eb76675db365f2ac6f15009a4ee35e0.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной роли Леди Гага, чей смелый и эффектный образ активно обсуждают в Сети. Певица и актриса знает чем удивлять публику и как сделать так, чтобы все взгляды были прикованы к ней. Не зря же ее однажды назвали "королевой эпатажа". В этот раз 35-летняя звезда появилась в темно-фиолетовом плиссированном платье-плаще (разумеется, знаменитого итальянского дома моды). Свой образ она дополнила чулками в сеточку, перчатками, усыпанными кристаллами, и черными ботинками на платформе. Но главным украшением стала аккуратная укладка, напоминающая прическу Донателлы Версаче в конце 1990-х. Вместе с Леди Гагой премьеру фильма посетили и ее коллеги. Например, к ней присоединилась Сальма Хайек. Она буквально ослепили всех своим золотым платьем с декольте. Гламурный образ актрисы подчеркнул макияж, созданный для нее командой звездного визажиста Шарлотт Тилбери.Появился на премьере и "вечно молодой" Джаред Лето. Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars был одет в бархатный жакет бирюзового оттенка, брюки в тон и легкую полупрозрачную кремовую рубашку с запахом. Наряд он сочетал с серыми кожаными ботинками, а в руке держал клатч в форме сердца. Остальные актеры-мужчины, например Адам Драйвер и Джереми Айронс, выбрали более сдержанные костюмы, сделав акцент на классике. Лента Ридли Скотта основана на реальных событиях. В ней рассказывают об отношениях между креативным директором известного бренда Маурицио Гуччи (Драйвер) и его бывшей женой Патрицией Реджиани (Гага), которая в 1995 году была осуждена за организацию убийства экс-супруга. Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря.
https://ria.ru/20211106/gaga-1757507777.html
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758359338_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_6f2d3b6292b39f6c4569c909bf855619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, лондон, джаред лето, джереми айронс, ридли скотт, сальма хайек, россия
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"
В Сети обсуждают смелые образы Леди Гаги и других звезд на премьере "Дома Гуччи" в Лондоне
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной роли Леди Гага, чей смелый и эффектный образ активно обсуждают в Сети.
Певица и актриса знает чем удивлять публику и как сделать так, чтобы все взгляды были прикованы к ней. Не зря же ее однажды назвали "королевой эпатажа". В этот раз 35-летняя звезда появилась в темно-фиолетовом плиссированном платье-плаще (разумеется, знаменитого итальянского дома моды).
Свой образ она дополнила чулками в сеточку, перчатками, усыпанными кристаллами, и черными ботинками на платформе. Но главным украшением стала аккуратная укладка, напоминающая прическу Донателлы Версаче в конце 1990-х.
"Леди Гага — просто икона стиля", "Королева в фиолетовом", "Она такая красивая", — оценили выход поп-дивы пользователи.
Вместе с Леди Гагой премьеру фильма посетили и ее коллеги. Например, к ней присоединилась Сальма Хайек. Она буквально ослепили всех своим золотым платьем с декольте. Гламурный образ актрисы подчеркнул макияж, созданный для нее командой звездного визажиста Шарлотт Тилбери.
Появился на премьере и "вечно молодой" Джаред Лето. Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars был одет в бархатный жакет бирюзового оттенка, брюки в тон и легкую полупрозрачную кремовую рубашку с запахом. Наряд он сочетал с серыми кожаными ботинками, а в руке держал клатч в форме сердца.
Остальные актеры-мужчины, например Адам Драйвер и Джереми Айронс, выбрали более сдержанные костюмы, сделав акцент на классике.
Лента Ридли Скотта основана на реальных событиях. В ней рассказывают об отношениях между креативным директором известного бренда Маурицио Гуччи (Драйвер) и его бывшей женой Патрицией Реджиани (Гага), которая в 1995 году была осуждена за организацию убийства экс-супруга.
Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря.