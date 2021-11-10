https://ria.ru/20211110/gaga-1758358386.html

В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"

В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи" - РИА Новости, 10.11.2021

В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"

В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:10

2021-11-10T15:10

2021-11-10T15:10

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной роли Леди Гага, чей смелый и эффектный образ активно обсуждают в Сети. Певица и актриса знает чем удивлять публику и как сделать так, чтобы все взгляды были прикованы к ней. Не зря же ее однажды назвали "королевой эпатажа". В этот раз 35-летняя звезда появилась в темно-фиолетовом плиссированном платье-плаще (разумеется, знаменитого итальянского дома моды). Свой образ она дополнила чулками в сеточку, перчатками, усыпанными кристаллами, и черными ботинками на платформе. Но главным украшением стала аккуратная укладка, напоминающая прическу Донателлы Версаче в конце 1990-х. Вместе с Леди Гагой премьеру фильма посетили и ее коллеги. Например, к ней присоединилась Сальма Хайек. Она буквально ослепили всех своим золотым платьем с декольте. Гламурный образ актрисы подчеркнул макияж, созданный для нее командой звездного визажиста Шарлотт Тилбери.Появился на премьере и "вечно молодой" Джаред Лето. Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars был одет в бархатный жакет бирюзового оттенка, брюки в тон и легкую полупрозрачную кремовую рубашку с запахом. Наряд он сочетал с серыми кожаными ботинками, а в руке держал клатч в форме сердца. Остальные актеры-мужчины, например Адам Драйвер и Джереми Айронс, выбрали более сдержанные костюмы, сделав акцент на классике. Лента Ридли Скотта основана на реальных событиях. В ней рассказывают об отношениях между креативным директором известного бренда Маурицио Гуччи (Драйвер) и его бывшей женой Патрицией Реджиани (Гага), которая в 1995 году была осуждена за организацию убийства экс-супруга. Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря.

https://ria.ru/20211106/gaga-1757507777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, лондон, джаред лето, джереми айронс, ридли скотт, сальма хайек, россия