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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/gaga-1758358386.html
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи" - РИА Новости, 10.11.2021
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"
В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:10
культура
lady gaga (стефани джерманотта)
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
лондон
джаред лето
джереми айронс
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной роли Леди Гага, чей смелый и эффектный образ активно обсуждают в Сети. Певица и актриса знает чем удивлять публику и как сделать так, чтобы все взгляды были прикованы к ней. Не зря же ее однажды назвали "королевой эпатажа". В этот раз 35-летняя звезда появилась в темно-фиолетовом плиссированном платье-плаще (разумеется, знаменитого итальянского дома моды). Свой образ она дополнила чулками в сеточку, перчатками, усыпанными кристаллами, и черными ботинками на платформе. Но главным украшением стала аккуратная укладка, напоминающая прическу Донателлы Версаче в конце 1990-х. Вместе с Леди Гагой премьеру фильма посетили и ее коллеги. Например, к ней присоединилась Сальма Хайек. Она буквально ослепили всех своим золотым платьем с декольте. Гламурный образ актрисы подчеркнул макияж, созданный для нее командой звездного визажиста Шарлотт Тилбери.Появился на премьере и "вечно молодой" Джаред Лето. Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars был одет в бархатный жакет бирюзового оттенка, брюки в тон и легкую полупрозрачную кремовую рубашку с запахом. Наряд он сочетал с серыми кожаными ботинками, а в руке держал клатч в форме сердца. Остальные актеры-мужчины, например Адам Драйвер и Джереми Айронс, выбрали более сдержанные костюмы, сделав акцент на классике. Лента Ридли Скотта основана на реальных событиях. В ней рассказывают об отношениях между креативным директором известного бренда Маурицио Гуччи (Драйвер) и его бывшей женой Патрицией Реджиани (Гага), которая в 1995 году была осуждена за организацию убийства экс-супруга. Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря.
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lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, лондон, джаред лето, джереми айронс, ридли скотт, сальма хайек, россия
15:10 10.11.2021
 
В Сети обсуждают наряды звезд на премьере фильма "Дом Гуччи"

В Сети обсуждают смелые образы Леди Гаги и других звезд на премьере "Дома Гуччи" в Лондоне

© REUTERS / Henry NichollsСальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Лондоне состоялась мировая премьера нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В этот вечер в центре внимания на красной дорожке была исполнительница главной роли Леди Гага, чей смелый и эффектный образ активно обсуждают в Сети.
Певица и актриса знает чем удивлять публику и как сделать так, чтобы все взгляды были прикованы к ней. Не зря же ее однажды назвали "королевой эпатажа". В этот раз 35-летняя звезда появилась в темно-фиолетовом плиссированном платье-плаще (разумеется, знаменитого итальянского дома моды).
© REUTERS / Henry NichollsЛеди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Леди Гага на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Леди Гага на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Свой образ она дополнила чулками в сеточку, перчатками, усыпанными кристаллами, и черными ботинками на платформе. Но главным украшением стала аккуратная укладка, напоминающая прическу Донателлы Версаче в конце 1990-х.
"Леди Гага — просто икона стиля", "Королева в фиолетовом", "Она такая красивая", — оценили выход поп-дивы пользователи.
Вместе с Леди Гагой премьеру фильма посетили и ее коллеги. Например, к ней присоединилась Сальма Хайек. Она буквально ослепили всех своим золотым платьем с декольте. Гламурный образ актрисы подчеркнул макияж, созданный для нее командой звездного визажиста Шарлотт Тилбери.
© REUTERS / Henry NichollsСальма Хайек на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Сальма Хайек на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Сальма Хайек на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Появился на премьере и "вечно молодой" Джаред Лето. Солист рок-группы Thirty Seconds to Mars был одет в бархатный жакет бирюзового оттенка, брюки в тон и легкую полупрозрачную кремовую рубашку с запахом. Наряд он сочетал с серыми кожаными ботинками, а в руке держал клатч в форме сердца.
© REUTERS / Henry NichollsДжаред Лето на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Джаред Лето на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Джаред Лето на премьере фильма "Дом Гуччи" в Лондоне
Остальные актеры-мужчины, например Адам Драйвер и Джереми Айронс, выбрали более сдержанные костюмы, сделав акцент на классике.
© REUTERS / Henry Nicholls

Адам Драйвер

Адам Драйвер на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне
1 из 2

Адам Драйвер

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Джереми Айронс

Актер Джереми Айронс на премьере фильма Дом Гуччи в Лондоне
2 из 2

Джереми Айронс

© REUTERS / Henry Nicholls
1 из 2

Адам Драйвер

© REUTERS / Henry Nicholls
2 из 2

Джереми Айронс

© REUTERS / Henry Nicholls
Лента Ридли Скотта основана на реальных событиях. В ней рассказывают об отношениях между креативным директором известного бренда Маурицио Гуччи (Драйвер) и его бывшей женой Патрицией Реджиани (Гага), которая в 1995 году была осуждена за организацию убийства экс-супруга.
Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря.
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КультураLady Gaga (Стефани Джерманотта)Новости культурыКино и сериалыСтиль жизниЛондонДжаред ЛетоДжереми АйронсРидли СкоттСальма ХайекРоссия
 
 
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