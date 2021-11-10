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В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник
В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник - РИА Новости, 10.11.2021
В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник
В сотрудника московского УФСИН стреляли в Москве, злоумышленник задержан, предварительно, мотивом действия злоумышленника стало хулиганство, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:22
2021-11-10T19:24
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В сотрудника московского УФСИН стреляли в Москве, злоумышленник задержан, предварительно, мотивом действия злоумышленника стало хулиганство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, все произошло на днях на улице Зеленый проспект в Москве. Вечером неизвестный, находясь у подъезда дома, выстрелил из травматического пистолета в другого мужчину, выходившего из подъезда - жертвой оказался заместитель начальника отдела по перевозкам осужденных УФСИН РФ по Москве. Полицию пострадавший вызвал самостоятельно, а после доставления в больницу отказался от госпитализации.Как уточнил собеседник агентства, между собой мужчины незнакомы, предварительно, злоумышленник действовал из хулиганских побуждений. После совершенного он скрылся."Позднее правоохранителями был установлен стрелявший - им оказался мужчина 1986 года рождения", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, злоумышленник задержан, с ним ведутся следственные действия."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого установлены, и он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
19:22 10.11.2021 (обновлено: 19:24 10.11.2021)
 
В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник

Источник: мужчина выстрелил в сотрудника УФСИН в Москве из травматического пистолета

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкРука с пистолетом
Рука с пистолетом - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В сотрудника московского УФСИН стреляли в Москве, злоумышленник задержан, предварительно, мотивом действия злоумышленника стало хулиганство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, все произошло на днях на улице Зеленый проспект в Москве. Вечером неизвестный, находясь у подъезда дома, выстрелил из травматического пистолета в другого мужчину, выходившего из подъезда - жертвой оказался заместитель начальника отдела по перевозкам осужденных УФСИН РФ по Москве. Полицию пострадавший вызвал самостоятельно, а после доставления в больницу отказался от госпитализации.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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Как уточнил собеседник агентства, между собой мужчины незнакомы, предварительно, злоумышленник действовал из хулиганских побуждений. После совершенного он скрылся.
"Позднее правоохранителями был установлен стрелявший - им оказался мужчина 1986 года рождения", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, злоумышленник задержан, с ним ведутся следственные действия.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого установлены, и он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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