https://ria.ru/20211110/fsin-1758462387.html

В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник

В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник - РИА Новости, 10.11.2021

В Москве мужчина выстрелил в сотрудника ФСИН, сообщил источник

В сотрудника московского УФСИН стреляли в Москве, злоумышленник задержан, предварительно, мотивом действия злоумышленника стало хулиганство, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:22

2021-11-10T19:22

2021-11-10T19:24

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В сотрудника московского УФСИН стреляли в Москве, злоумышленник задержан, предварительно, мотивом действия злоумышленника стало хулиганство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, все произошло на днях на улице Зеленый проспект в Москве. Вечером неизвестный, находясь у подъезда дома, выстрелил из травматического пистолета в другого мужчину, выходившего из подъезда - жертвой оказался заместитель начальника отдела по перевозкам осужденных УФСИН РФ по Москве. Полицию пострадавший вызвал самостоятельно, а после доставления в больницу отказался от госпитализации.Как уточнил собеседник агентства, между собой мужчины незнакомы, предварительно, злоумышленник действовал из хулиганских побуждений. После совершенного он скрылся."Позднее правоохранителями был установлен стрелявший - им оказался мужчина 1986 года рождения", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.Как сообщается на сайте ГСУ СК по Москве, злоумышленник задержан, с ним ведутся следственные действия."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого установлены, и он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

https://ria.ru/20201119/strelba-1585421502.html

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия