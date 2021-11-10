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В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой"
В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой" - РИА Новости, 10.11.2021
В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой"
Транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой, которая осуществляется в ущерб людям, вводимым в заблуждение "фальшивыми... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:02
2021-11-10T17:02
в мире
белоруссия
минск
германия
польша
александр лукашенко
штеффен зайберт
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой, которая осуществляется в ущерб людям, вводимым в заблуждение "фальшивыми обещаниями", заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Он добавил, что "это мало назвать унижающим человеческое достоинство", имея в виду судьбу мигрантов. "Все это происходит как гибридная атака на Европейский союз", - добавил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
минск
германия
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в мире, белоруссия, минск, германия, польша, александр лукашенко, штеффен зайберт, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:02 10.11.2021
 
В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой"

В правительстве Германии назвали транспортировку мигрантов через Белоруссию "контрабандой"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой, которая осуществляется в ущерб людям, вводимым в заблуждение "фальшивыми обещаниями", заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"То, что там устроило правительство, режим в Минске, это государственная контрабанда. Это на 100% происходит за счет людей, которых фальшивыми обещаниями заманивают в страну, которые платят за это деньги в надежде, что это путь в Европейский союз", - заявил Зайберт на брифинге в среду.
Он добавил, что "это мало назвать унижающим человеческое достоинство", имея в виду судьбу мигрантов. "Все это происходит как гибридная атака на Европейский союз", - добавил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
16:13
Правительство Германии объяснило, почему Меркель не позвонила Лукашенко
 
В миреБелоруссияМинскГерманияПольшаАлександр ЛукашенкоШтеффен ЗайбертСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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