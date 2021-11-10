https://ria.ru/20211110/frg-1758435144.html

В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой"

В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой" - РИА Новости, 10.11.2021

В Германии назвали перемещение мигрантов через Белоруссию "контрабандой"

Транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой, которая осуществляется в ущерб людям, вводимым в заблуждение "фальшивыми... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:02

2021-11-10T17:02

2021-11-10T17:02

в мире

белоруссия

минск

германия

польша

александр лукашенко

штеффен зайберт

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой, которая осуществляется в ущерб людям, вводимым в заблуждение "фальшивыми обещаниями", заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Он добавил, что "это мало назвать унижающим человеческое достоинство", имея в виду судьбу мигрантов. "Все это происходит как гибридная атака на Европейский союз", - добавил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html

белоруссия

минск

германия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, германия, польша, александр лукашенко, штеффен зайберт, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии