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В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши
В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021
В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши
Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:51
2021-11-10T16:51
в мире
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белоруссия
польша
здоровье - общество
штеффен зайберт
госпогранкомитет белоруссии
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.Он напомнил, что Германия также предлагала Польше свою помощь в борьбе с кризисом, "это предложение остается в силе", поскольку Варшава пока не запросила эту поддержку. Он пояснил также, что гуманитарную поддержку должна организовывать Европейская комиссия, а не отдельные страны.В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что Брюссель уже занимается этой темой, в том числе инициировал контакты с ООН по этому вопросу.Он также указал на то, что такая помощь является неотложной, потому что "наступает зима, становится все холоднее, а ночи еще холоднее, им (мигрантам) нужно помогать одежкой, продовольствием".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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в мире, варшава, оон, белоруссия, польша, здоровье - общество, штеффен зайберт, госпогранкомитет белоруссии, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:51 10.11.2021
 
В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши

Германия готова оказать гумпомощь мигрантам на границе Белоруссии и Польши

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
Он напомнил, что Германия также предлагала Польше свою помощь в борьбе с кризисом, "это предложение остается в силе", поскольку Варшава пока не запросила эту поддержку. Он пояснил также, что гуманитарную поддержку должна организовывать Европейская комиссия, а не отдельные страны.
"Германия готова внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи людям, находящимся у границы с Польшей", - сказал Альтер на брифинге в среду.
В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что Брюссель уже занимается этой темой, в том числе инициировал контакты с ООН по этому вопросу.
Он также указал на то, что такая помощь является неотложной, потому что "наступает зима, становится все холоднее, а ночи еще холоднее, им (мигрантам) нужно помогать одежкой, продовольствием".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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