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В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши

В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021

В Германии готовы помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши

Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:51

2021-11-10T16:51

2021-11-10T16:51

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здоровье - общество

штеффен зайберт

госпогранкомитет белоруссии

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.Он напомнил, что Германия также предлагала Польше свою помощь в борьбе с кризисом, "это предложение остается в силе", поскольку Варшава пока не запросила эту поддержку. Он пояснил также, что гуманитарную поддержку должна организовывать Европейская комиссия, а не отдельные страны.В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что Брюссель уже занимается этой темой, в том числе инициировал контакты с ООН по этому вопросу.Он также указал на то, что такая помощь является неотложной, потому что "наступает зима, становится все холоднее, а ночи еще холоднее, им (мигрантам) нужно помогать одежкой, продовольствием".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211110/mid-1758422425.html

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