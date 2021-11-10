https://ria.ru/20211110/falkov-1758415279.html
Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах
Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах - РИА Новости, 10.11.2021
Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах
С 30 октября по 8 ноября на 33% стало меньше случаев заболевания коронавирусом в российских вузах, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:26
2021-11-10T15:26
2021-11-10T16:02
здоровье - общество
распространение коронавируса
общество
владимир путин
вузы
валерий фальков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. С 30 октября по 8 ноября на 33% стало меньше случаев заболевания коронавирусом в российских вузах, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.По словам министра, это стало возможным благодаря отмене массовых не учебных мероприятий в вузах, которые последовали в соответствии с указом президента.
https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758416228.html
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здоровье - общество, общество, владимир путин, вузы, валерий фальков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:26 10.11.2021 (обновлено: 16:02 10.11.2021)
Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах
Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 на треть в вузах в нерабочие дни