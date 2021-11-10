https://ria.ru/20211110/falkov-1758415279.html

Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах

Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах - РИА Новости, 10.11.2021

Фальков сообщил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в вузах

С 30 октября по 8 ноября на 33% стало меньше случаев заболевания коронавирусом в российских вузах, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:26

2021-11-10T15:26

2021-11-10T16:02

здоровье - общество

распространение коронавируса

общество

владимир путин

вузы

валерий фальков

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. С 30 октября по 8 ноября на 33% стало меньше случаев заболевания коронавирусом в российских вузах, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.По словам министра, это стало возможным благодаря отмене массовых не учебных мероприятий в вузах, которые последовали в соответствии с указом президента.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758416228.html

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2021

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