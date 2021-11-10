https://ria.ru/20211110/evrosoyuz-1758429802.html

Макей посетовал на нежелание Евросоюза вести диалог с Белоруссией

Макей посетовал на нежелание Евросоюза вести диалог с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

Макей посетовал на нежелание Евросоюза вести диалог с Белоруссией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что у Евросоюза нет желания организовать диалог с республикой, в его арсенале по отношению к... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:39

2021-11-10T16:39

2021-11-10T17:00

белоруссия

евросоюз

в мире

владимир макей

задержание основателя telegram-канала nexta

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что у Евросоюза нет желания организовать диалог с республикой, в его арсенале по отношению к Минску - только санкции."В отношении Беларуси остаются только санкции, никаких попыток организовать диалог нет, желания не имеется", - заявил Макей.Министр отметил, что санкции не должны быть инструментом решения споров или проблем, превалировать в межгосударственной политике. "Они (ЕС – ред.) нам постоянно говорят о необходимости соблюдения верховенства права в нашей внутренней политике, межгосударственных отношениях, но сами откровенно попирают ногами этот принцип, вводя санкции против Беларуси, не попытавшись даже разобраться в том, что произошло", - заявил Макей.Он напомнил об инциденте с посадкой в минском аэропорту самолета Ryanair из-за сообщения о минировании. "Мы сразу же предложили: приезжайте, посмотрите, что произошло, ознакомьтесь со всеми документами. Нет, буквально через полтора-два часа прозвучали заявления всех стран ЕС, введены санкции против "Белавиа". Попыток разобраться объективно не было", - привел пример глава МИД Белоруссии.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758393215.html

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

https://ria.ru/20211008/belavia-1753706821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, евросоюз, в мире, владимир макей , задержание основателя telegram-канала nexta, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии