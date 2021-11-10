https://ria.ru/20211110/estoniya-1758438150.html

Захарова назвала обвинения Эстонии против Sputnik абсурдными

Захарова назвала обвинения Эстонии против Sputnik абсурдными - РИА Новости, 10.11.2021

Захарова назвала обвинения Эстонии против Sputnik абсурдными

Обвинения властей Эстонии против Sputnik Meedia абсурдны и бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:20

2021-11-10T17:20

2021-11-10T17:20

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обвинения властей Эстонии против Sputnik Meedia абсурдны и бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дело агентства Sputnik Эстония, которое больше года назад закрылось под давлением эстонских властей, возвращается в Таллинский административный суд для нового рассмотрения, сообщило ранее агентство Sputnik Meedia."Нынешняя ситуация лежит за гранью представления о базовых демократических ценностях, международных обязательствах Таллина по обеспечению беспрепятственной работы средств массовой информации. Те обвинения, которые были выдвинуты против информационного портала, речь идет о, как было сформулировано, об отмывании денег, финансировании терроризма, не просто абсурдны, бездоказательны. Они ничтожны", - сказала Захарова на брифинге.Захарова добавила, что Россия призывает профильные структуры, в первую очередь ОБСЕ, осудить нападки на русскоязычные СМИ в Эстонии и принять должные меры по выправлению этой абсолютно неприемлемой ситуацииКак уточняло агентство, речь идет о деятельности Бюро данных об отмывании денег в 2019 году. На тот момент организация была подразделением департамента полиции и погранохраны Эстонии, который разослал всем сотрудникам Sputnik Эстония письма с ультиматумом: либо они прекратят сотрудничество с агентством, либо на них заведут уголовные дела по статье "Несоблюдение европейских санкций". Письма от Бюро данных об отмывании денег получила и компания, у которой агентство Sputnik Эстония арендовало помещение. Как сообщало Бюро, под санкциями власти Эстонии имеют в виду постановление Совета Евросоюза от 17 марта 2014 года о введении санкций против генерального директора медиахолдинга МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Бюро данных об отмывании денег утверждало, что лица, сотрудничающие с холдингом, могут попасть под уголовную ответственность.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

https://ria.ru/20200710/1574129772.html

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в мире, эстония, евросоюз, мария захарова, sputnik эстония