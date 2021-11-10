https://ria.ru/20211110/estoniya-1758408190.html

Президент Эстонии обвинил Россию в подрыве европейской безопасности

Президент Эстонии обвинил Россию в подрыве европейской безопасности - РИА Новости, 10.11.2021

Президент Эстонии обвинил Россию в подрыве европейской безопасности

Россия бросает вызов европейской стабильности и безопасности, заявил президент Эстонии Алар Карис, выступая в среду на ежегодной Балтийской конференции по... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:01

2021-11-10T15:01

2021-11-10T15:01

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литва

белоруссия

эстония

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александр лукашенко

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия бросает вызов европейской стабильности и безопасности, заявил президент Эстонии Алар Карис, выступая в среду на ежегодной Балтийской конференции по безопасности в Таллине.По словам Кариса, автократические режимы подрывают международный порядок, основанный на правилах и нормах. Он также отметил, что для достижения политических целей становится все более распространенным использование любых средств, включая военное давление, гибридную войну, кибероружие и информационные операции."Наращивание российских войск на границах Украины и использование энергии в попытках шантажа в Молдове. Вызов России для европейской стабильности и безопасности становится все менее и менее скрытым", - цитирует Кариса президентская канцелярия.В своем выступлении глава государства остановился на будущем Североатлантического союза, отметив, что НАТО является краеугольным камнем безопасности Эстонии и Европы. "Я верю в неизменную приверженность НАТО и сильную роль Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности", - заявил Карис.Президент считает, что в случае необходимости НАТО должно укрепить свои позиции в странах Балтии и Польше. "Мир и стабильность в Европе нельзя воспринимать как должное. Это также напоминает нам о том, что в Европе есть диктаторы, которым безразличны человеческие жизни и страдания. Президент Лукашенко совершает нападение на целостность и безопасность границ трех европейских стран и трех союзников по НАТО. Мы должны поддержать Польшу, Литву и Латвию и показать, что мы полны решимости и едины", - сказал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758311853.html

https://ria.ru/20211010/pushkov-1753896964.html

https://ria.ru/20211102/klimat-1757316307.html

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белоруссия

эстония

россия

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в мире, литва, белоруссия, эстония, нато, александр лукашенко, россия