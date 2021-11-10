https://ria.ru/20211110/energonositel-1758339294.html

Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей

Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей - РИА Новости, 10.11.2021

Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей

Дефицит предложения на мировом рынке энергоносителей привел к формированию чувства страха, особенно этот фактор чувствителен для европейского рынка, однако... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:39

2021-11-10T09:39

2021-11-10T11:55

экономика

природный газ

энергетика

сша

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит предложения на мировом рынке энергоносителей привел к формированию чувства страха, особенно этот фактор чувствителен для европейского рынка, однако воспринимать кризис в качестве "черного лебедя", несущего угрозу мировой экономике, не стоит, сказал в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.Эксперт не согласен, что текущий кризис является "черным лебедем". "В данном случае это нечто более цикличное и структурное, чем "черный лебедь". Главное опасение здесь заключается в том, что энергетический кризис носит структурный характер и что мы вступили в новый сырьевой суперцикл из-за недостаточного инвестирования. Мы с этим не согласны (что речь идет о "черном лебеде" – ред.)", - говорит он.По его словам, рынок нефти имеет первостепенное значение для сырьевого суперцикла, так как этот рынок сталкивается с ограничениями по мощности. Сегодня поставки нефти ограничены политически благодаря сделке ОПЕК+ по поставкам, страны-производители по-прежнему обеспечивают значительный дефицит предложения на рынке, поясняет эксперт."Более того, мы наблюдаем, как страны ОПЕК+ продолжают инвестировать в нефтегазовую отрасль, а также видим, как производители сланцевой нефти в США существенно наращивают буровую активность, в большей степени со стороны частных и в меньшей степени со стороны государственных компаний", - добавляет он.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758337358.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, энергетика, сша, опек, цены на нефть