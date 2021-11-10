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Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей
Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей
Дефицит предложения на мировом рынке энергоносителей привел к формированию чувства страха, особенно этот фактор чувствителен для европейского рынка, однако... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:39
2021-11-10T11:55
экономика
природный газ
энергетика
сша
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит предложения на мировом рынке энергоносителей привел к формированию чувства страха, особенно этот фактор чувствителен для европейского рынка, однако воспринимать кризис в качестве "черного лебедя", несущего угрозу мировой экономике, не стоит, сказал в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.Эксперт не согласен, что текущий кризис является "черным лебедем". "В данном случае это нечто более цикличное и структурное, чем "черный лебедь". Главное опасение здесь заключается в том, что энергетический кризис носит структурный характер и что мы вступили в новый сырьевой суперцикл из-за недостаточного инвестирования. Мы с этим не согласны (что речь идет о "черном лебеде" – ред.)", - говорит он.По его словам, рынок нефти имеет первостепенное значение для сырьевого суперцикла, так как этот рынок сталкивается с ограничениями по мощности. Сегодня поставки нефти ограничены политически благодаря сделке ОПЕК+ по поставкам, страны-производители по-прежнему обеспечивают значительный дефицит предложения на рынке, поясняет эксперт."Более того, мы наблюдаем, как страны ОПЕК+ продолжают инвестировать в нефтегазовую отрасль, а также видим, как производители сланцевой нефти в США существенно наращивают буровую активность, в большей степени со стороны частных и в меньшей степени со стороны государственных компаний", - добавляет он.
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экономика, природный газ, энергетика, сша, опек, цены на нефть
09:39 10.11.2021 (обновлено: 11:55 10.11.2021)
 
Эксперт разъяснил, к чему привел дефицит предложения энергоносителей

Норберт Рюкер: дефицит предложения энергоносителей привел к формированию чувства страха

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дефицит предложения на мировом рынке энергоносителей привел к формированию чувства страха, особенно этот фактор чувствителен для европейского рынка, однако воспринимать кризис в качестве "черного лебедя", несущего угрозу мировой экономике, не стоит, сказал в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.
"Возникший дефицит предложения привел к формированию чувства страха. … Если мы говорим о ценах на природный газ в Европе, то здесь фактор страха особенно высок", - отметил он.
Эксперт не согласен, что текущий кризис является "черным лебедем". "В данном случае это нечто более цикличное и структурное, чем "черный лебедь". Главное опасение здесь заключается в том, что энергетический кризис носит структурный характер и что мы вступили в новый сырьевой суперцикл из-за недостаточного инвестирования. Мы с этим не согласны (что речь идет о "черном лебеде" – ред.)", - говорит он.
По его словам, рынок нефти имеет первостепенное значение для сырьевого суперцикла, так как этот рынок сталкивается с ограничениями по мощности. Сегодня поставки нефти ограничены политически благодаря сделке ОПЕК+ по поставкам, страны-производители по-прежнему обеспечивают значительный дефицит предложения на рынке, поясняет эксперт.
"Более того, мы наблюдаем, как страны ОПЕК+ продолжают инвестировать в нефтегазовую отрасль, а также видим, как производители сланцевой нефти в США существенно наращивают буровую активность, в большей степени со стороны частных и в меньшей степени со стороны государственных компаний", - добавляет он.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Прокачка газа по "Ямал — Европе" в Германию выросла на четверть
 
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