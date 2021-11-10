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Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине
Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине - РИА Новости, 10.11.2021
Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине
Минэнерго РФ прорабатывает с компаниями вопрос создания на Сахалине производства топлива, в приоритете "Газпром", так как имеет там ресурсную базу, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:00
2021-11-10T15:07
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сахалин
газпром
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ГЛАЗГО, 10 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ прорабатывает с компаниями вопрос создания на Сахалине производства топлива, в приоритете "Газпром", так как имеет там ресурсную базу, сообщил РИА Новости замглавы министерства Павел Сорокин."Вопрос находится в проработке, совместно с компаниями", - сказал Сорокин.Комментируя возможность других компаний, помимо "Газпрома", принять участие в проекте, замминистра отметил: "Мы прорабатываем это с отраслью, смотрим, какие варианты будут наиболее эффективными. Мы прорабатываем вопрос, естественно, в приоритете с "Газпромом", который имеет там ресурсную базу".Президент России Владимир Путин поручал правительству вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине. Поручение было дано по итогам совещания о развитии ДФО, прошедшего 2 сентября.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов в сфере производства топлива из газового конденсата. В соответствии с документом стороны изучат возможность строительства на Сахалине завода по производству топлива из газового конденсата, включая авиационный керосин, сообщало правительство области.По словам Лимаренко, благодаря собственному производству в области бензин и дизельное топливо могут стать более доступными для автовладельцев. Согласно документу, Сахалинская область разработает технико-экономический анализ проекта, и по его результатам стороны определят возможную конфигурацию завода, основные параметры и оценят экономическую целесообразность реализации проекта. Сроки этой работы пока не сообщаются.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин, газпром
15:00 10.11.2021 (обновлено: 15:07 10.11.2021)
 
Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине

Минэнерго прорабатывает с компаниями вопрос производства топлива на Сахалине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродолжается строительство газопровода от ГРС на остров Русский
Продолжается строительство газопровода от ГРС на остров Русский - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ГЛАЗГО, 10 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ прорабатывает с компаниями вопрос создания на Сахалине производства топлива, в приоритете "Газпром", так как имеет там ресурсную базу, сообщил РИА Новости замглавы министерства Павел Сорокин.
"Вопрос находится в проработке, совместно с компаниями", - сказал Сорокин.
Комментируя возможность других компаний, помимо "Газпрома", принять участие в проекте, замминистра отметил: "Мы прорабатываем это с отраслью, смотрим, какие варианты будут наиболее эффективными. Мы прорабатываем вопрос, естественно, в приоритете с "Газпромом", который имеет там ресурсную базу".
Президент России Владимир Путин поручал правительству вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине. Поручение было дано по итогам совещания о развитии ДФО, прошедшего 2 сентября.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов в сфере производства топлива из газового конденсата. В соответствии с документом стороны изучат возможность строительства на Сахалине завода по производству топлива из газового конденсата, включая авиационный керосин, сообщало правительство области.
По словам Лимаренко, благодаря собственному производству в области бензин и дизельное топливо могут стать более доступными для автовладельцев. Согласно документу, Сахалинская область разработает технико-экономический анализ проекта, и по его результатам стороны определят возможную конфигурацию завода, основные параметры и оценят экономическую целесообразность реализации проекта. Сроки этой работы пока не сообщаются.
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)СахалинГазпром
 
 
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