https://ria.ru/20211110/energetika-1758408023.html

Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине

Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине - РИА Новости, 10.11.2021

Минэнерго прорабатывает вопрос производства топлива на Сахалине

Минэнерго РФ прорабатывает с компаниями вопрос создания на Сахалине производства топлива, в приоритете "Газпром", так как имеет там ресурсную базу, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:00

2021-11-10T15:00

2021-11-10T15:07

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сахалин

газпром

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ГЛАЗГО, 10 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ прорабатывает с компаниями вопрос создания на Сахалине производства топлива, в приоритете "Газпром", так как имеет там ресурсную базу, сообщил РИА Новости замглавы министерства Павел Сорокин."Вопрос находится в проработке, совместно с компаниями", - сказал Сорокин.Комментируя возможность других компаний, помимо "Газпрома", принять участие в проекте, замминистра отметил: "Мы прорабатываем это с отраслью, смотрим, какие варианты будут наиболее эффективными. Мы прорабатываем вопрос, естественно, в приоритете с "Газпромом", который имеет там ресурсную базу".Президент России Владимир Путин поручал правительству вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине. Поручение было дано по итогам совещания о развитии ДФО, прошедшего 2 сентября.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов в сфере производства топлива из газового конденсата. В соответствии с документом стороны изучат возможность строительства на Сахалине завода по производству топлива из газового конденсата, включая авиационный керосин, сообщало правительство области.По словам Лимаренко, благодаря собственному производству в области бензин и дизельное топливо могут стать более доступными для автовладельцев. Согласно документу, Сахалинская область разработает технико-экономический анализ проекта, и по его результатам стороны определят возможную конфигурацию завода, основные параметры и оценят экономическую целесообразность реализации проекта. Сроки этой работы пока не сообщаются.

https://ria.ru/20211109/gaz-1758194769.html

сахалин

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин, газпром