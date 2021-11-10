https://ria.ru/20211110/elektrichestv-1758451056.html
В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества
В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 10.11.2021
В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества
Около 31,4 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:19
2021-11-10T18:19
2021-11-10T18:24
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
происшествия
республика дагестан
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588547683_0:25:2911:1662_1920x0_80_0_0_cf5c485bbfd463c295c4e78bb89cf8bf.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 31,4 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщает Минэнерго РФ."В Республике Дагестан из-за ветра до 28 метров в секунду без электроснабжения остались порядка 31,4 тысячи человек. Энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211109/svet-1758197717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588547683_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2c49e74c5b2f9e88cc6f8fa9d973e095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, происшествия, республика дагестан, электричество
18:19 10.11.2021 (обновлено: 18:24 10.11.2021)
В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества
Около 31,4 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра