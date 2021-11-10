https://ria.ru/20211110/elektrichestv-1758451056.html

В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества

В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества - РИА Новости, 10.11.2021

В Дагестане более 31 тысячи человек остались без электричества

Около 31,4 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:19

2021-11-10T18:19

2021-11-10T18:24

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

происшествия

республика дагестан

электричество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 31,4 тысячи человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за ветра до 28 метров в секунду, сообщает Минэнерго РФ."В Республике Дагестан из-за ветра до 28 метров в секунду без электроснабжения остались порядка 31,4 тысячи человек. Энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211109/svet-1758197717.html

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2021

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, происшествия, республика дагестан, электричество