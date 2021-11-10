https://ria.ru/20211110/ekzistentsializm-1758208005.html

Достоевский. Найти в человеке человека

Достоевский. Найти в человеке человека - РИА Новости, 10.11.2021

Достоевский. Найти в человеке человека

Шестов нашел в его творчестве философию трагедии. Горький считал его вредным писателем. Бахтин объявил его произведения полифоническими. Кто из них прав? Наверное, все и никто. Его романы — отражение сути и условий человеческого существования. Они экзистенциальны задолго до рождения экзистенциализма.

2021-11-10T14:00

2021-11-10T14:00

2021-11-10T14:00

подкаст "заговор классиков"

образование

история

литература

максим горький

федор достоевский

виктор ерофеев

подкаст

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Достоевский. Найти в человеке человека Шестов нашел в его творчестве философию трагедии. Горький считал его вредным писателем. Бахтин объявил его произведения полифоническими. Кто из них прав? Наверное, все и никто. Его романы — отражение сути и условий человеческого существования. Они экзистенциальны задолго до рождения экзистенциализма. audio/mpeg

Достоевский. Найти в человеке человека Шестов нашел в его творчестве философию трагедии. Горький считал его вредным писателем. Бахтин объявил его произведения полифоническими. Кто из них прав? Наверное, все и никто. Его романы — отражение сути и условий человеческого существования. Они экзистенциальны задолго до рождения экзистенциализма. audio/mpeg

Со дня его рождения прошло 200 лет, но еще никто не нашел окончательного определения его творчества. Он начал как социальный романист "Бедными людьми". Продолжил гуманистическую традицию вплоть до "Записок из мертвого дома". Но уже в "Записках из подполья" он появился как автор-исследователь бездны человеческой природы.О нелегкой судьбе великого русского писателя мы рассказывали в эпизоде "Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души".В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование, история, литература, максим горький, федор достоевский, виктор ерофеев, подкаст, россия, культура, аудио