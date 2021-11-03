https://ria.ru/20211103/dostoevskiy-1757352970.html

Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души

Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души - РИА Новости, 03.11.2021

Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души

Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. В 22 года написал свой первый роман "Бедные люди". От него пришли в восторг Некрасов и Белинский. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он наконец находит семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем.

2021-11-03T14:00

2021-11-03T14:00

2021-11-03T14:00

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Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. В 22 года написал свой первый роман "Бедные люди" — Некрасов и Белинский пришли в восторг. Приговорен к расстрелу, но избежал смерти. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он найдет семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем. audio/mpeg

Достоевский. Патологоанатом живой человеческой души Сын врача, он закончил учебу в инженерном училище. В 22 года написал свой первый роман "Бедные люди" — Некрасов и Белинский пришли в восторг. Приговорен к расстрелу, но избежал смерти. Эпилептик, несчастный любовник, проповедник добра и сладострастник, он найдет семейное счастье с молодой стенографисткой. Умирает признанным всеми великим писателем. audio/mpeg

Служить не стал — полностью отдался литературе, и не зря. За чтение в кружке Петрашевского письма Белинского к Гоголю приговорен в 1849 году к публичному расстрелу, замененному четырехгодичной каторгой. Вернувшись с каторги, пишет "Записки из мертвого дома". Далее следуют великие романы.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, образование, история, литература, николай гоголь, николай некрасов, федор достоевский, виктор ерофеев, российская империя, подкаст, россия, аудио