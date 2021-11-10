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Депутат раскрыла реальные цены на еду в столовой Госдумы. Видео
Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы - РИА Новости, 10.11.2021
Депутат раскрыла реальные цены на еду в столовой Госдумы. Видео
Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T04:26
2021-11-10T04:26
2021-11-10T10:57
общество
еда
госдума рф
сардана авксентьева
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы.В частности, она показала витрину буфета возле основного зала пленарных заседаний. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и много других блюд.В подписи Авксентьева добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала.
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общество, еда, госдума рф, сардана авксентьева, россия
04:26 10.11.2021 (обновлено: 10:57 10.11.2021)
Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
Депутат Сардана Авксентьева показала видео с едой в столовой Госдумы