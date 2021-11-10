https://ria.ru/20211110/eda-1758329427.html

Депутат раскрыла реальные цены на еду в столовой Госдумы. Видео

Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы - РИА Новости, 10.11.2021

Депутат раскрыла реальные цены на еду в столовой Госдумы. Видео

Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T04:26

2021-11-10T04:26

2021-11-10T10:57

общество

еда

госдума рф

сардана авксентьева

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева опубликовала в Instagram видео из столовой Госдумы.В частности, она показала витрину буфета возле основного зала пленарных заседаний. На кадрах видно сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей, судак по-польски за 410 рублей и много других блюд.В подписи Авксентьева добавила, что в Госдуме есть еще один буфет, но она там пока не побывала.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, госдума рф, сардана авксентьева, россия