https://ria.ru/20211110/dtp-1758456813.html
Всплыли подробности крупной аварии с актрисой из "Зимней вишни"
СМИ раскрыли детали ДТП с актрисой из "Зимней вишни" Еленой Сафоновой - РИА Новости, 10.11.2021
Всплыли подробности крупной аварии с актрисой из "Зимней вишни"
Телеканал "360" раскрыл подробности ДТП в центре Москвы с участием актрисы Елены Сафоновой. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:41
2021-11-10T18:41
2021-11-10T22:01
происшествия
москва
елена сафонова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" раскрыл подробности ДТП в центре Москвы с участием актрисы Елены Сафоновой.В материале сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали три автомобиля. В машину артистки врезался другой автомобиль, вылетевший на встречную полосу при попытке перестроиться. На место аварии приехала скорая помощь.Сафонову после оказания первой помощи госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее, по данным 360, диагностировали многочисленные переломы.Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП, также пострадал.Информацию об аварии в центре Москвы официально, без указания имен, подтвердила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.Сафонова — советская и российская актриса. Ей 65 лет. Широкому зрителю известна по фильму "Зимняя вишня".
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, елена сафонова
18:41 10.11.2021 (обновлено: 22:01 10.11.2021)
СМИ раскрыли детали ДТП с актрисой из "Зимней вишни" Еленой Сафоновой
Актриса "Зимней вишни" Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Телеканал "360
" раскрыл подробности ДТП в центре Москвы
с участием актрисы Елены Сафоновой
.
В материале сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали три автомобиля. В машину артистки врезался другой автомобиль, вылетевший на встречную полосу при попытке перестроиться. На место аварии приехала скорая помощь.
Сафонову после оказания первой помощи госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее, по данным 360, диагностировали многочисленные переломы.
Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП, также пострадал.
Информацию об аварии в центре Москвы официально, без указания имен, подтвердила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.
Сафонова — советская и российская актриса. Ей 65 лет. Широкому зрителю известна по фильму "Зимняя вишня".