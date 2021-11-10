https://ria.ru/20211110/dtp-1758456813.html

Всплыли подробности крупной аварии с актрисой из "Зимней вишни"

СМИ раскрыли детали ДТП с актрисой из "Зимней вишни" Еленой Сафоновой - РИА Новости, 10.11.2021

Всплыли подробности крупной аварии с актрисой из "Зимней вишни"

Телеканал "360" раскрыл подробности ДТП в центре Москвы с участием актрисы Елены Сафоновой. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:41

2021-11-10T18:41

2021-11-10T22:01

происшествия

москва

елена сафонова

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" раскрыл подробности ДТП в центре Москвы с участием актрисы Елены Сафоновой.В материале сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали три автомобиля. В машину артистки врезался другой автомобиль, вылетевший на встречную полосу при попытке перестроиться. На место аварии приехала скорая помощь.Сафонову после оказания первой помощи госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее, по данным 360, диагностировали многочисленные переломы.Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП, также пострадал.Информацию об аварии в центре Москвы официально, без указания имен, подтвердила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.Сафонова — советская и российская актриса. Ей 65 лет. Широкому зрителю известна по фильму "Зимняя вишня".

https://ria.ru/20211110/dtp-1758436893.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, елена сафонова