https://ria.ru/20211110/dtp-1758436893.html
Популярная российская актриса попала в ДТП. Жуткие кадры
Момент ДТП с актрисой Еленой Сафоновой попал на видео - РИА Новости, 10.11.2021
Популярная российская актриса попала в ДТП. Жуткие кадры
Дептранс опубликовал видео момента ДТП на Проспекте Мира с актрисой Еленой Сафоновой. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:13
2021-11-10T17:13
2021-11-10T18:37
культура
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758441506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b43d560b7b9941c63751089407163125.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дептранс опубликовал видео момента ДТП на Проспекте Мира с актрисой Еленой Сафоновой.На кадрах видно, как одна из машин при попытке перестроения из правого ряда подрезает двигавшееся в крайне левом ряду транспортное средство и вылетает на встречную полосу, где сталкивается с еще одним автомобилем.После ДТП Сафонова оказалась госпитализирована. Она находится в приемном отделении НИИ имени Склифосовского.Информацию об аварии в центре Москвы официально, без указания имен, подтверждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.Артистка известна по фильму "Зимняя вишня".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758441506_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90826c45302b3026e532cb7401bb96e9.jpg
ДТП с актрисой Еленой Сафоновой на Проспекте Мира в Москве
Дептранс опубликовал видео момента ДТП на Проспекте Мира с актрисой Еленой Сафоновой. На кадрах видно, как одна из машин при попытке перестроения из правого ряда подрезает двигавшееся в крайне левом ряду транспортное средство и вылетает на встречную полосу, где сталкивается с еще одним автомобилем.
2021-11-10T17:13
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, новости культуры
17:13 10.11.2021 (обновлено: 18:37 10.11.2021)
Момент ДТП с актрисой Еленой Сафоновой попал на видео
Появилось видео ДТП в Москве с актрисой "Зимней вишни" Сафоновой, ее госпитализировали