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Популярная российская актриса попала в ДТП. Жуткие кадры

Момент ДТП с актрисой Еленой Сафоновой попал на видео - РИА Новости, 10.11.2021

Популярная российская актриса попала в ДТП. Жуткие кадры

Дептранс опубликовал видео момента ДТП на Проспекте Мира с актрисой Еленой Сафоновой. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:13

2021-11-10T17:13

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культура

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дептранс опубликовал видео момента ДТП на Проспекте Мира с актрисой Еленой Сафоновой.На кадрах видно, как одна из машин при попытке перестроения из правого ряда подрезает двигавшееся в крайне левом ряду транспортное средство и вылетает на встречную полосу, где сталкивается с еще одним автомобилем.После ДТП Сафонова оказалась госпитализирована. Она находится в приемном отделении НИИ имени Склифосовского.Информацию об аварии в центре Москвы официально, без указания имен, подтверждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.Артистка известна по фильму "Зимняя вишня".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ДТП с актрисой Еленой Сафоновой на Проспекте Мира в Москве Дептранс опубликовал видео момента ДТП на Проспекте Мира с актрисой Еленой Сафоновой. На кадрах видно, как одна из машин при попытке перестроения из правого ряда подрезает двигавшееся в крайне левом ряду транспортное средство и вылетает на встречную полосу, где сталкивается с еще одним автомобилем. 2021-11-10T17:13 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, новости культуры