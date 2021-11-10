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Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве

Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве - РИА Новости, 10.11.2021

Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве

Актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:26

2021-11-10T16:26

2021-11-10T16:56

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сафонова Елена, 1956 год рождения, госпитализирована после ДТП", - сказал собеседник агентства.Информацию о ДТП в центре Москвы официально, без указания имен, подтверждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трёх единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.Попавшая в ДТП в Москве актриса Елена Сафонова находится в приемном отделении НИИ им. Склифосовского, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении."Да, она у нас. Она в приемном отделении, ей занимаются врачи", - уточнили в НИИ им. Склифосовского.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, новости культуры