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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве
Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве
Актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:26
2021-11-10T16:56
культура
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сафонова Елена, 1956 год рождения, госпитализирована после ДТП", - сказал собеседник агентства.Информацию о ДТП в центре Москвы официально, без указания имен, подтверждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трёх единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.Попавшая в ДТП в Москве актриса Елена Сафонова находится в приемном отделении НИИ им. Склифосовского, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении."Да, она у нас. Она в приемном отделении, ей занимаются врачи", - уточнили в НИИ им. Склифосовского.
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происшествия, москва, новости культуры
16:26 10.11.2021 (обновлено: 16:56 10.11.2021)
 
Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в больницу после ДТП в Москве

Актриса из "Зимней вишни" Сафонова попала в больницу после ДТП в центре Москвы

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАктриса Елена Сафонова
Актриса Елена Сафонова - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Актриса из фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова пострадала в ДТП на Проспекте мира в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сафонова Елена, 1956 год рождения, госпитализирована после ДТП", - сказал собеседник агентства.
© АГН "Москва" / Мобильный репортер На месте ДТП на проспекте Мира в Москве
На месте ДТП на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
На месте ДТП на проспекте Мира в Москве
Информацию о ДТП в центре Москвы официально, без указания имен, подтверждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале: "На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трёх единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека". Пострадавшие в больнице, по факту ДТП начата проверка.
Попавшая в ДТП в Москве актриса Елена Сафонова находится в приемном отделении НИИ им. Склифосовского, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
"Да, она у нас. Она в приемном отделении, ей занимаются врачи", - уточнили в НИИ им. Склифосовского.
 
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