Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/dozhd-1758461267.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Москвичей предупредили о ледяном дожде - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Ледяной дождь ожидается ближайшей ночью, он может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, а к полуночи в Москве пойдет снег, усилится... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:12
2021-11-10T20:51
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/75/1481227592_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_99d50f849596767e40308f7a447c8365.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ледяной дождь ожидается ближайшей ночью, он может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, а к полуночи в Москве пойдет снег, усилится ветер, возможна метель с кратковременным ухудшением видимости, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров. При этом атмосфера "перевернется с ног на голову". В то время, когда у земли воздух успеет остыть до нуля — минус двух, то на высоте, в слое от одного до двух километров, сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс одного-трех", — рассказал Тишковец.Он отметил, что в такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда."Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и в 00:00 зацепит восток Смоленщины (Гагаринский район), в 02:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в три-четыре часа ночи может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах, поэтому на движение по ним в ночное время автовладельцам стоит обращать особое внимание", — рассказал синоптик.Метеоролог уточнил, что к утру столбики термометров поднимутся до слабоположительных значений и гололед растает.
https://ria.ru/20211110/zima-1758336293.html
https://ria.ru/20211110/pogoda-1758361196.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148122/75/1481227592_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1c95b2231709f77cebdde926c280f7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода, россия
19:12 10.11.2021 (обновлено: 20:51 10.11.2021)
 
Москвичей предупредили о ледяном дожде

Синоптик "Фобос" Тишковец: ледяной дождь ожидается ближайшей ночью в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ледяной дождь ожидается ближайшей ночью, он может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, а к полуночи в Москве пойдет снег, усилится ветер, возможна метель с кратковременным ухудшением видимости, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров. При этом атмосфера "перевернется с ног на голову". В то время, когда у земли воздух успеет остыть до нуля — минус двух, то на высоте, в слое от одного до двух километров, сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс одного-трех", — рассказал Тишковец.
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
09:14
В Москву пришла климатическая зима
Он отметил, что в такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда.
"Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и в 00:00 зацепит восток Смоленщины (Гагаринский район), в 02:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в три-четыре часа ночи может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах, поэтому на движение по ним в ночное время автовладельцам стоит обращать особое внимание", — рассказал синоптик.
Метеоролог уточнил, что к утру столбики термометров поднимутся до слабоположительных значений и гололед растает.
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
11:39
Москвичам рассказали о погоде в выходные
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
23:40США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве
Лента новостейМолния
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей ЕвропыСША и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве