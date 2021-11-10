19:12 10.11.2021 (обновлено: 20:51 10.11.2021)
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Синоптик "Фобос" Тишковец: ледяной дождь ожидается ближайшей ночью в Москве
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ледяной дождь ожидается ближайшей ночью, он может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, а к полуночи в Москве пойдет снег, усилится ветер, возможна метель с кратковременным ухудшением видимости, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров. При этом атмосфера "перевернется с ног на голову". В то время, когда у земли воздух успеет остыть до нуля — минус двух, то на высоте, в слое от одного до двух километров, сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс одного-трех", — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в такой ситуации осадки твердой фазы постепенно станут переходить в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать и покрывать предметы тонкой коркой льда.
"Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и в 00:00 зацепит восток Смоленщины (Гагаринский район), в 02:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в три-четыре часа ночи может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах, поэтому на движение по ним в ночное время автовладельцам стоит обращать особое внимание", — рассказал синоптик.
Метеоролог уточнил, что к утру столбики термометров поднимутся до слабоположительных значений и гололед растает.