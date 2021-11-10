https://ria.ru/20211110/dostoevskiy-1758412075.html

Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно

Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно - РИА Новости, 10.11.2021

Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно

Фонды отдела рукописей Российской государственной библиотеки ведут непрерывную работу над рукописями Федора Достоевского, одно из последних достижений – их... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:06

2021-11-10T16:06

2021-11-10T16:06

культура

федор достоевский

исторический музей

российская государственная библиотека

новости культуры

книги

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонды отдела рукописей Российской государственной библиотеки ведут непрерывную работу над рукописями Федора Достоевского, одно из последних достижений – их оцифровка, сделанная совместно с Пушкинским домом, сообщила заместитель гендиректора РГБ Наталья Самойленко."Работа с рукописями ведется постоянно. Вместе с Пушкинским домом мы приняли участие в проекте по оцифровке рукописей. Все желающие могут зайти на сайт Пушкинского дома и ознакомиться с ними. Работа по хранению и сбору рукописного наследия писателя, которое является важнейшим фундаментом для всех, кто занимается изучением творчества Достоевского, ведется постоянно", - рассказала Самойленко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что фонды отдела рукописей РГБ хранят самое большое собрание рукописей Достоевского."Более 2000 единиц. Рукописи Федора Михайловича попали в библиотеку после революции 1929 года из Исторического музея. Это наследие постоянно пополняется", - добавила Самойленко.Замгендиректора также упомянула об одном из ключевых памятников, связанных с именем Достоевского, который находится на хранении в библиотеке, а именно Евангелии Достоевского."Завтра состоится показ Евангелия достоевского в Литмузее. Это книга, с которой Федор Михайлович не расставался всю жизнь. Она была подарена ему женой декабриста Натальей Фонвизиной", - отметила Самойленко.

https://ria.ru/20211110/dostoevskiy-1758330575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор достоевский, исторический музей, российская государственная библиотека, новости культуры, книги