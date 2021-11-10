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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/dostoevskiy-1758412075.html
Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно
Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно - РИА Новости, 10.11.2021
Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно
Фонды отдела рукописей Российской государственной библиотеки ведут непрерывную работу над рукописями Федора Достоевского, одно из последних достижений – их... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:06
2021-11-10T16:06
культура
федор достоевский
исторический музей
российская государственная библиотека
новости культуры
книги
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонды отдела рукописей Российской государственной библиотеки ведут непрерывную работу над рукописями Федора Достоевского, одно из последних достижений – их оцифровка, сделанная совместно с Пушкинским домом, сообщила заместитель гендиректора РГБ Наталья Самойленко."Работа с рукописями ведется постоянно. Вместе с Пушкинским домом мы приняли участие в проекте по оцифровке рукописей. Все желающие могут зайти на сайт Пушкинского дома и ознакомиться с ними. Работа по хранению и сбору рукописного наследия писателя, которое является важнейшим фундаментом для всех, кто занимается изучением творчества Достоевского, ведется постоянно", - рассказала Самойленко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Она отметила, что фонды отдела рукописей РГБ хранят самое большое собрание рукописей Достоевского."Более 2000 единиц. Рукописи Федора Михайловича попали в библиотеку после революции 1929 года из Исторического музея. Это наследие постоянно пополняется", - добавила Самойленко.Замгендиректора также упомянула об одном из ключевых памятников, связанных с именем Достоевского, который находится на хранении в библиотеке, а именно Евангелии Достоевского."Завтра состоится показ Евангелия достоевского в Литмузее. Это книга, с которой Федор Михайлович не расставался всю жизнь. Она была подарена ему женой декабриста Натальей Фонвизиной", - отметила Самойленко.
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федор достоевский, исторический музей, российская государственная библиотека, новости культуры, книги
16:06 10.11.2021
 
Работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно

Замдиректора: работа над рукописями Достоевского ведется в РГБ постоянно

© РИА Новости / Михаил Филимонов / Перейти в фотобанкРукописи романа "Преступление и наказание" русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве.
Рукописи романа Преступление и наказание русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Фотокопия. Музей-квартира Ф.М. Достоевского в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Михаил Филимонов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонды отдела рукописей Российской государственной библиотеки ведут непрерывную работу над рукописями Федора Достоевского, одно из последних достижений – их оцифровка, сделанная совместно с Пушкинским домом, сообщила заместитель гендиректора РГБ Наталья Самойленко.
"Работа с рукописями ведется постоянно. Вместе с Пушкинским домом мы приняли участие в проекте по оцифровке рукописей. Все желающие могут зайти на сайт Пушкинского дома и ознакомиться с ними. Работа по хранению и сбору рукописного наследия писателя, которое является важнейшим фундаментом для всех, кто занимается изучением творчества Достоевского, ведется постоянно", - рассказала Самойленко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что фонды отдела рукописей РГБ хранят самое большое собрание рукописей Достоевского.
"Более 2000 единиц. Рукописи Федора Михайловича попали в библиотеку после революции 1929 года из Исторического музея. Это наследие постоянно пополняется", - добавила Самойленко.
Замгендиректора также упомянула об одном из ключевых памятников, связанных с именем Достоевского, который находится на хранении в библиотеке, а именно Евангелии Достоевского.
"Завтра состоится показ Евангелия достоевского в Литмузее. Это книга, с которой Федор Михайлович не расставался всю жизнь. Она была подарена ему женой декабриста Натальей Фонвизиной", - отметила Самойленко.
Репродукция портрета русского писателя Федора Михайловича Достоевского - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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