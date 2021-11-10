06:08 10.11.2021 (обновлено: 11:01 10.11.2021)
Американцы высказали отличное от русских мнение о Достоевском
Профессор Левитт: американцы не считают произведения Достоевского депрессивными
© РИА Новости / О. Игнатович / Перейти в фотобанкРепродукция портрета русского писателя Федора Михайловича Достоевского
ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Американцы, в отличие от русских, не считают произведения Федора Достоевского депрессивными, заявил РИА Новости почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт в преддверии 200-летия со дня рождения писателя.
"В целом я не слышал от своих студентов, чтобы Достоевский казался им слишком депрессивным или темным — оценки, которые я слышу от своих русских друзей", — сказал он.
По словам профессора, интерес его учеников к творчеству Достоевского постоянен.
"Достоевский особенно подходит для чтения студентами университета, поскольку эти рассказы повествуют о подростковом кризисе веры, и многие из них как раз переживают подобное в этом возрасте", — пояснил Левитт.
Он добавил, что в США самыми популярными произведениями Достоевского можно считать "Преступление и наказание" и "Братьев Карамазовых" — по мнению профессора, в отличие от "Идиота" или "Бесов", это "сравнительно простые повествования".
"У всех читателей существуют сложности в прочтении Достоевского, но некоторые как раз привлекают их. Это касается и понимания религии, и его необычного использования идеологии, и использования им ненадежных рассказчиков", — сказал Левитт.
Более широкому знакомству американской аудитории с творчеством Достоевского могли бы помочь экранизации его произведений, считает профессор.
"Многие произведения Достоевского были адаптированы для кино и сериалов, и я уверен, что это будет продолжаться <...> Это хорошо, что американцы, которым это интересно, могут смотреть русские фильмы и сериалы, связанные с Достоевским. Помогает это и тому, чтобы о его наследии узнало больше людей или люди стали лучше понимать Россию? Думаю, да, определенно", — заключил он.
Двухсотлетние со дня рождения Достоевского отмечается 11 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилейной даты.