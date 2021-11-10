20:18 10.11.2021 (обновлено: 20:21 10.11.2021)
Грызлов обвинил Киев в "дуракавалянии" на переговорах по Донбассу
Грызлов: Киев на переговорах по Донбассу игнорирует соглашения и только валяет дурака
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Киев на переговорах контактной группы по Донбассу "валяет дурака", отказываясь обсуждать вопросы урегулирования конфликта, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
По его словам, на заседании контактной группы, которое прошло в среду, киевская делегация "продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон".
"Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", - добавил он.
"Украинская сторона в ходе дискуссии на фоне несмолкающих милитаристских заявлений украинских официальных лиц, атак вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Донбасса упорно уклоняется от ответа на вопрос о причинах нагнетания ею напряженности в зоне конфликта", - отметил Грызлов. По его словам, о наращивании эскалации свидетельствуют "фактический выход Украины из дополнительных мер по усилению перемирия, использование беспилотников, занятие населенного пункта Старомарьевка, похищение представителя Луганска в СЦКК.
"Напрашивается единственный вывод: это попытка отвлечь внимание граждан Украины от энергетического кризиса и ухудшения социально-экономической ситуации, и ценой жизни украинцев по обе стороны линии соприкосновения удержаться у власти", - подчеркнул он.
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