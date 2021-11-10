https://ria.ru/20211110/donbass-1758468760.html

Грызлов обвинил Киев в "дуракавалянии" на переговорах по Донбассу

Грызлов обвинил Киев в "дуракавалянии" на переговорах по Донбассу - РИА Новости, 10.11.2021

Грызлов обвинил Киев в "дуракавалянии" на переговорах по Донбассу

Киев на переговорах контактной группы по Донбассу "валяет дурака", отказываясь обсуждать вопросы урегулирования конфликта, заявил полпред России в контактной... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:18

2021-11-10T20:18

2021-11-10T20:21

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Киев на переговорах контактной группы по Донбассу "валяет дурака", отказываясь обсуждать вопросы урегулирования конфликта, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.По его словам, на заседании контактной группы, которое прошло в среду, киевская делегация "продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон"."Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", - добавил он."Украинская сторона в ходе дискуссии на фоне несмолкающих милитаристских заявлений украинских официальных лиц, атак вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Донбасса упорно уклоняется от ответа на вопрос о причинах нагнетания ею напряженности в зоне конфликта", - отметил Грызлов. По его словам, о наращивании эскалации свидетельствуют "фактический выход Украины из дополнительных мер по усилению перемирия, использование беспилотников, занятие населенного пункта Старомарьевка, похищение представителя Луганска в СЦКК."Напрашивается единственный вывод: это попытка отвлечь внимание граждан Украины от энергетического кризиса и ухудшения социально-экономической ситуации, и ценой жизни украинцев по обе стороны линии соприкосновения удержаться у власти", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211109/normandskiy-1758163264.html

https://ria.ru/20211108/donbass-1758129075.html

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в мире, киев, борис грызлов, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, минские соглашения, россия