https://ria.ru/20211110/donbass-1758420163.html

Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе

Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе - РИА Новости, 10.11.2021

Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе

Россия обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе, Киев пытается создать условия для силового решения конфликта, сказала официальный РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:49

2021-11-10T15:49

2021-11-10T16:03

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе, Киев пытается создать условия для силового решения конфликта, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе”, - сказала Захарова на брифинге."Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса", - добавила она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211109/ukraina-1758195475.html

https://ria.ru/20211109/donbass-1758146143.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, россия