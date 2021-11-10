https://ria.ru/20211110/donbass-1758420163.html
Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе
Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе - РИА Новости, 10.11.2021
Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе
Россия обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе, Киев пытается создать условия для силового решения конфликта, сказала официальный РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:49
2021-11-10T15:49
2021-11-10T16:03
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756751152_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_9a634d50c978a246cd12c4c80199e788.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе, Киев пытается создать условия для силового решения конфликта, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе”, - сказала Захарова на брифинге."Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса", - добавила она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211109/ukraina-1758195475.html
https://ria.ru/20211109/donbass-1758146143.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756751152_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_fe4d42eb55e16c075bac34a4c80a134b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, россия
15:49 10.11.2021 (обновлено: 16:03 10.11.2021)
Захарова выразила обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе
Захарова выразила обеспокоенность ухудшением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе