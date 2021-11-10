Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211110/ditkovskite-1758399998.html
Агния Дитковските стала матерью в третий раз
Агния Дитковските стала матерью в третий раз - РИА Новости, 10.11.2021
Агния Дитковските стала матерью в третий раз
Агния Дитковските стала матерью в третий раз – ребенок родился 3 ноября. В Instagram актриса выложила фотографию с большим животом, сделанную на последних... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:48
2021-11-10T14:48
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
мария горбань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/22/1555432260_0:0:2674:1505_1920x0_80_0_0_0fc241e5314e7173f0de13b9299d6e3e.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Агния Дитковските стала матерью в третий раз – ребенок родился 3 ноября. В Instagram актриса выложила фотографию с большим животом, сделанную на последних сроках беременности.Агния редко делится с поклонниками в социальных сетях подробностями личной жизни. Не стал исключением и этот раз: актриса не раскрыла пол малыша, его имя, а также не рассказала, кто стал отцом ребенка.У Дитковските есть старший сын Федор от отношений с Алексеем Чадовым. Поклонники подозревают, что отцом двух других детей мог стать бизнесмен и ресторатор Богдан Панченко – фотографии с ним есть в профиле у актрисы.В комментариях новоиспеченную мать поздравили с пополнением в семействе, в том числе актриса Мария Горбань, которая сама недавно родила сына Нилана.
https://ria.ru/20211110/kostenko-1758347027.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/22/1555432260_0:0:2674:2007_1920x0_80_0_0_65e5c3c6a64c870dffabfb8ab2aa2843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, мария горбань
14:48 10.11.2021
 
Агния Дитковските стала матерью в третий раз

Агния Дитковските стала матерью в третий раз 3 ноября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агния Дитковските на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Агния Дитковските на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Агния Дитковските стала матерью в третий раз – ребенок родился 3 ноября. В Instagram актриса выложила фотографию с большим животом, сделанную на последних сроках беременности.
Агния редко делится с поклонниками в социальных сетях подробностями личной жизни. Не стал исключением и этот раз: актриса не раскрыла пол малыша, его имя, а также не рассказала, кто стал отцом ребенка.
У Дитковските есть старший сын Федор от отношений с Алексеем Чадовым. Поклонники подозревают, что отцом двух других детей мог стать бизнесмен и ресторатор Богдан Панченко – фотографии с ним есть в профиле у актрисы.
В комментариях новоиспеченную мать поздравили с пополнением в семействе, в том числе актриса Мария Горбань, которая сама недавно родила сына Нилана.
Анастасия Костенко, представительница России на конкурсе Мисс Мира-2014 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10:58Шоубиз
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиМария Горбань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
23:40США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве
Лента новостейМолния
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей ЕвропыСША и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве