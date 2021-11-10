https://ria.ru/20211110/ditkovskite-1758399998.html

Агния Дитковските стала матерью в третий раз

Агния Дитковските стала матерью в третий раз - РИА Новости, 10.11.2021

Агния Дитковските стала матерью в третий раз

Агния Дитковските стала матерью в третий раз – ребенок родился 3 ноября. В Instagram актриса выложила фотографию с большим животом, сделанную на последних... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:48

2021-11-10T14:48

2021-11-10T14:48

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мария горбань

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Агния Дитковските стала матерью в третий раз – ребенок родился 3 ноября. В Instagram актриса выложила фотографию с большим животом, сделанную на последних сроках беременности.Агния редко делится с поклонниками в социальных сетях подробностями личной жизни. Не стал исключением и этот раз: актриса не раскрыла пол малыша, его имя, а также не рассказала, кто стал отцом ребенка.У Дитковските есть старший сын Федор от отношений с Алексеем Чадовым. Поклонники подозревают, что отцом двух других детей мог стать бизнесмен и ресторатор Богдан Панченко – фотографии с ним есть в профиле у актрисы.В комментариях новоиспеченную мать поздравили с пополнением в семействе, в том числе актриса Мария Горбань, которая сама недавно родила сына Нилана.

https://ria.ru/20211110/kostenko-1758347027.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, мария горбань