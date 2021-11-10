https://ria.ru/20211110/diplomat-1758436212.html
Захарова прокомментировала сообщения СМИ о погибшем в Берлине дипломате
Захарова прокомментировала сообщения СМИ о погибшем в Берлине дипломате - РИА Новости, 10.11.2021
Захарова прокомментировала сообщения СМИ о погибшем в Берлине дипломате
Сообщения немецких СМИ о том, что погибший в Берлине дипломат был якобы связан с российскими спецслужбами, не имеют никакого отношения к профессиональному... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:07
2021-11-10T17:07
2021-11-10T17:08
в мире
берлин (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сообщения немецких СМИ о том, что погибший в Берлине дипломат был якобы связан с российскими спецслужбами, не имеют никакого отношения к профессиональному освещению вопроса, это инсинуации и дикие теории, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается инсинуаций и других конспирологических диких теорий, которые мы видели в германских СМИ - ну что я могу сказать… Видимо, готовили эту отраву информационную", - сказала Захарова на брифинге."Ни к какому профессиональному освещению вопроса это не имеет никакого отношения", - отметила она.Ранее издание Spiegel сообщило о гибели российского дипломата в Берлине. МИД ФРГ подтвердил происшествие, заявив, что в курсе инцидента, но не предоставил деталей. Spiegel писал, что погибший дипломат якобы был сотрудником ФСБ и родственником высокопоставленного руководителя спецслужбы.
https://ria.ru/20211105/diplomat-1757804582.html
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в мире, берлин (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
17:07 10.11.2021 (обновлено: 17:08 10.11.2021)
Захарова прокомментировала сообщения СМИ о погибшем в Берлине дипломате
МИД назвал сообщения о связи погибшего в Берлине дипломата со спецслужбами дикими теориями