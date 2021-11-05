https://ria.ru/20211105/diplomat-1757799415.html

Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине

Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине - РИА Новости, 05.11.2021

Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине

Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела посольства в Берлине, пишет Spiegel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:21

2021-11-05T14:21

2021-11-05T15:19

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посольство россии в германии

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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела посольства в Берлине, пишет Spiegel со ссылкой на полицию.Инцидент произошел утром 19 октября. Тело обнаружили правоохранительные органы, реанимировать мужчину не удалось. Предположительно, 35-летний второй секретарь посольства упал с верхнего этажа. Источники в службе безопасности ФРГ указали, что обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".Дипломата аккредитовали летом 2019 года. Как утверждается в материале, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.По информации Spiegel, тело дипломата перевезли в Россию. Посольство не стало давать газете комментарии по "этическим соображениям".МИД Германии также в курсе произошедшего, но не раскрывает детали по причинам защиты личных данных погибшего и его близких, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер .

https://ria.ru/20211105/germaniya-1757799861.html

берлин (город)

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