Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/diplomat-1757799415.html
Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине
Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине - РИА Новости, 05.11.2021
Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине
Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела посольства в Берлине, пишет Spiegel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:21
2021-11-05T15:19
в мире
берлин (город)
россия
германия
посольство россии в германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:98:1786:1103_1920x0_80_0_0_b47e4affe46c1558449dbd49768340da.jpg
БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела посольства в Берлине, пишет Spiegel со ссылкой на полицию.Инцидент произошел утром 19 октября. Тело обнаружили правоохранительные органы, реанимировать мужчину не удалось. Предположительно, 35-летний второй секретарь посольства упал с верхнего этажа. Источники в службе безопасности ФРГ указали, что обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".Дипломата аккредитовали летом 2019 года. Как утверждается в материале, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.По информации Spiegel, тело дипломата перевезли в Россию. Посольство не стало давать газете комментарии по "этическим соображениям".МИД Германии также в курсе произошедшего, но не раскрывает детали по причинам защиты личных данных погибшего и его близких, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер .
https://ria.ru/20211105/germaniya-1757799861.html
берлин (город)
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_93:0:1694:1201_1920x0_80_0_0_d9ddab72b7a1c04a1dce0e47d00ecec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, берлин (город), россия, германия, посольство россии в германии
14:21 05.11.2021 (обновлено: 15:19 05.11.2021)
 
Spiegel: российского дипломата нашли мертвым у посольства в Берлине

Spiegel: российский дипломат погиб, предположительно, выпав из окна посольства в Берлине

© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Российского дипломата нашли мертвым у здания консульского отдела посольства в Берлине, пишет Spiegel со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел утром 19 октября. Тело обнаружили правоохранительные органы, реанимировать мужчину не удалось. Предположительно, 35-летний второй секретарь посольства упал с верхнего этажа. Источники в службе безопасности ФРГ указали, что обстоятельства происшествия и причина смерти "неизвестны".
Дипломата аккредитовали летом 2019 года. Как утверждается в материале, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.
По информации Spiegel, тело дипломата перевезли в Россию. Посольство не стало давать газете комментарии по "этическим соображениям".
МИД Германии также в курсе произошедшего, но не раскрывает детали по причинам защиты личных данных погибшего и его близких, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер .
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 14:28
В МИД Германии знают о гибели сотрудника российского посольства
 
В миреБерлин (город)РоссияГерманияПосольство России в Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
01:16Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля СиналоаПопулярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе