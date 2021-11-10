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В Нижегородской области мужчина погиб под колесами машины после драки
В Нижегородской области мужчина погиб под колесами машины после драки - РИА Новости, 10.11.2021
В Нижегородской области мужчина погиб под колесами машины после драки
Два уголовных дела возбуждено после гибели мужчины под колесами автомобиля после драки в нижегородском Павлове, пьяная женщина-водитель арестована, сообщили РИА РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:38
2021-11-10T22:05
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено после гибели мужчины под колесами автомобиля после драки в нижегородском Павлове, пьяная женщина-водитель арестована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как вечером 7 ноября пьяная женщина, управляя автомашиной, наехала на лежащего на проезжей части мужчину, которого перед этим избили ее знакомые. От полученных травм мужчина скончался. При этом полиция сообщила, что водитель совершила наезд на лежащего, двигаясь задним ходом и не убедившись в безопасности маневра. По утверждениям журналистов, "трагедию, похожую на жесткое преднамеренное убийство, попытались выдать за несчастный случай". В качестве доказательства СМИ приводит запись с камеры наблюдения, где ясно видно, что машина, задавившая мужчину, движется вперед, а не назад.Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, комментарий к сюжету о наезде задним ходом был предоставлен телекомпании до завершения полного разбирательства по делу и получения видеозаписи с места происшествия, а озвученные в нем данные основывались на показаниях свидетелей."Восьмого ноября сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту наезда на гражданина по статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Установлено, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее она уже была лишена водительских прав за совершение аналогичного правонарушения (управление автомобилем пьяной). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.Кроме того, сообщила собеседница агентства, 9 ноября было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) - "по факту конфликтной ситуации, произошедшей между группой людей, в ходе которой погибшему мужчине были нанесены телесные повреждения"."Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников конфликта", - подчеркнули в пресс-службе.В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку, в ходе которой действиям женщины, находившейся за рулем автомобиля, переехавшего лежавшего на дороге избитого мужчину, будет дана юридическая оценка по статье 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20211109/peterburg-1758166837.html
https://ria.ru/20211006/ssora-1753327772.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:38 10.11.2021 (обновлено: 22:05 10.11.2021)
 
В Нижегородской области мужчина погиб под колесами машины после драки

В Нижегородской области завели дело после гибели мужчины под колесами машины после драки

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждено после гибели мужчины под колесами автомобиля после драки в нижегородском Павлове, пьяная женщина-водитель арестована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как вечером 7 ноября пьяная женщина, управляя автомашиной, наехала на лежащего на проезжей части мужчину, которого перед этим избили ее знакомые. От полученных травм мужчина скончался. При этом полиция сообщила, что водитель совершила наезд на лежащего, двигаясь задним ходом и не убедившись в безопасности маневра. По утверждениям журналистов, "трагедию, похожую на жесткое преднамеренное убийство, попытались выдать за несчастный случай". В качестве доказательства СМИ приводит запись с камеры наблюдения, где ясно видно, что машина, задавившая мужчину, движется вперед, а не назад.
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Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, комментарий к сюжету о наезде задним ходом был предоставлен телекомпании до завершения полного разбирательства по делу и получения видеозаписи с места происшествия, а озвученные в нем данные основывались на показаниях свидетелей.
"Восьмого ноября сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по факту наезда на гражданина по статье 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Установлено, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, была в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее она уже была лишена водительских прав за совершение аналогичного правонарушения (управление автомобилем пьяной). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Кроме того, сообщила собеседница агентства, 9 ноября было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) - "по факту конфликтной ситуации, произошедшей между группой людей, в ходе которой погибшему мужчине были нанесены телесные повреждения".
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"Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников конфликта", - подчеркнули в пресс-службе.
В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области организовало доследственную проверку, в ходе которой действиям женщины, находившейся за рулем автомобиля, переехавшего лежавшего на дороге избитого мужчину, будет дана юридическая оценка по статье 105 УК РФ (убийство).
 
ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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