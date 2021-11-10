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У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат
У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат - РИА Новости, 10.11.2021
У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат
Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, умершая 29 октября от COVID-19, ранее предоставила фальшивый документ о вакцинации,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:11
2021-11-10T17:12
распространение коронавируса
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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, умершая 29 октября от COVID-19, ранее предоставила фальшивый документ о вакцинации, сообщило руководство университета."По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа", – пояснил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" во "ВКонтакте".Ранее портрет Ольги Широковой был размещен на коллаже преподавателей вуза "Мы привились! А ты?!", так как она представила сертификат о прививке.Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила, что ученые создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител к адено 26-му подтверждает то, что человек сделал прививку. Гинцбург добавил, что антитела к данному маркеру не находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы".Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил РИА Новости, что тест определяющий, действительно ли человек был привит "Спутником V", необходим, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной практике протоколы лечения у привитых и тех, кто не сделал прививку, значительно не отличаются.
https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html
https://ria.ru/20211102/covid-19-1757342627.html
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общество, омск, омская область, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:11 10.11.2021 (обновлено: 17:12 10.11.2021)
 
У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат

Умершая от COVID-19 доцент ОмГМУ Широкова предоставила поддельный сертификат

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, умершая 29 октября от COVID-19, ранее предоставила фальшивый документ о вакцинации, сообщило руководство университета.
"По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа", – пояснил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" во "ВКонтакте".
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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Что происходит с теми, кто купил ковид-сертификат
Ранее портрет Ольги Широковой был размещен на коллаже преподавателей вуза "Мы привились! А ты?!", так как она представила сертификат о прививке.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила, что ученые создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител к адено 26-му подтверждает то, что человек сделал прививку. Гинцбург добавил, что антитела к данному маркеру не находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы".
Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил РИА Новости, что тест определяющий, действительно ли человек был привит "Спутником V", необходим, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной практике протоколы лечения у привитых и тех, кто не сделал прививку, значительно не отличаются.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоОмскОмская областьЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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