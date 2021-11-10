https://ria.ru/20211110/covid-19-1758436475.html

У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат

У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат - РИА Новости, 10.11.2021

У умершей от COVID-19 доцента омского вуза был купленный сертификат

Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, умершая 29 октября от COVID-19, ранее предоставила фальшивый документ о вакцинации,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:11

2021-11-10T17:11

2021-11-10T17:12

распространение коронавируса

общество

омск

омская область

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, умершая 29 октября от COVID-19, ранее предоставила фальшивый документ о вакцинации, сообщило руководство университета."По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа", – пояснил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике "Услышано ОмГМУ" во "ВКонтакте".Ранее портрет Ольги Широковой был размещен на коллаже преподавателей вуза "Мы привились! А ты?!", так как она представила сертификат о прививке.Ранее газета "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила, что ученые создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, так как первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор очень редко встречается у людей, наличие антител к адено 26-му подтверждает то, что человек сделал прививку. Гинцбург добавил, что антитела к данному маркеру не находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы".Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил РИА Новости, что тест определяющий, действительно ли человек был привит "Спутником V", необходим, чтобы доказать эффективность вакцины, при этом в обычной практике протоколы лечения у привитых и тех, кто не сделал прививку, значительно не отличаются.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

https://ria.ru/20211102/covid-19-1757342627.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омск, омская область, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии