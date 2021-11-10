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Суд отказался рассмотреть иск о взыскании миллиарда долларов с Metallica

Суд отказался рассмотреть иск о взыскании миллиарда долларов с Metallica - РИА Новости, 10.11.2021

Суд отказался рассмотреть иск о взыскании миллиарда долларов с Metallica

Арбитражный суд Орловской области отказался рассматривать иск россиянина с требованием взыскать один миллиард долларов с американской рок-группы Metallica,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:38

2021-11-10T12:38

2021-11-10T13:05

культура

орловская область

metallica

россия

культура

джеймс хэтфилд

шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Орловской области отказался рассматривать иск россиянина с требованием взыскать один миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел.Согласно опубликованным документам, Иван Хохлов потребовал миллиард долларов и назначение пожизненного содержания с доходов продаж музыки, атрибутики, заявив, что он является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов.Суд указал, что Хохлов не приложил к иску ни одного документа, в том числе об оплате госпошлины, уведомлении ответчика и соблюдении досудебного порядка урегулирования споров. А в самом иске нет обстоятельств, на которых основаны требования и доказательств."Также, согласно статье 35 АПК РФ, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика. Сведений о нахождении ответчика на территории Орловской области истцом не представлено, так же как и иной информации, позволяющей идентифицировать ответчика. Из всего изложенного следует, что неустановленное лицо обратилось в арбитражный суд с иском к неустановленному лицу без указания фактических обстоятельств дела, ссылок на нормы права и соответствующих доказательств, без конкретизации и обоснования заявленных требований и причин обращения в суд Орловской области… Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия искового заявления в целом к производству и необходимости его возвращении истцу", - сказано определении суда.Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/metallica-1757735273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, metallica, россия, культура, джеймс хэтфилд, шоу-бизнес