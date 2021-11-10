12:38 10.11.2021 (обновлено: 13:05 10.11.2021)
Суд отказался рассмотреть иск о взыскании миллиарда долларов с Metallica
Суд отказался рассматривать иск россиянина о взыскании миллиарда долларов с Metallica
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Орловской области отказался рассматривать иск россиянина с требованием взыскать один миллиард долларов с американской рок-группы Metallica, указано в картотеке арбитражных дел.
Согласно опубликованным документам, Иван Хохлов потребовал миллиард долларов и назначение пожизненного содержания с доходов продаж музыки, атрибутики, заявив, что он является автором всех текстов и музыки группы, ее логотипа и обложек альбомов.
Суд указал, что Хохлов не приложил к иску ни одного документа, в том числе об оплате госпошлины, уведомлении ответчика и соблюдении досудебного порядка урегулирования споров. А в самом иске нет обстоятельств, на которых основаны требования и доказательств.
"Также, согласно статье 35 АПК РФ, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика. Сведений о нахождении ответчика на территории Орловской области истцом не представлено, так же как и иной информации, позволяющей идентифицировать ответчика. Из всего изложенного следует, что неустановленное лицо обратилось в арбитражный суд с иском к неустановленному лицу без указания фактических обстоятельств дела, ссылок на нормы права и соответствующих доказательств, без конкретизации и обоснования заявленных требований и причин обращения в суд Орловской области… Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия искового заявления в целом к производству и необходимости его возвращении истцу", - сказано определении суда.
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.