https://ria.ru/20211110/borodina-1758417107.html

Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"

Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде" - РИА Новости, 10.11.2021

Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"

Ксения Бородина в Instagram анонсировала свое падение во время съемок в проекте "Ледниковый период". После неудачного проката звезда расплакалась и хотела... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:43

2021-11-10T15:43

2021-11-10T15:43

шоубиз

знаменитости

ксения бородина

шоу-бизнес

дмитрий соловьёв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/65/1559536525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_388ee95699d3c7b67a781978681723e1.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram анонсировала свое падение во время съемок в проекте "Ледниковый период". После неудачного проката звезда расплакалась и хотела покинуть шоу.Несмотря на физическую и моральную боль, Бородина приняла решение остаться в шоу, ведь за нее болеют поклонники и собственные дети. Также, по словам ведущей, очень много сил было затрачено на тренировки.Ранее фигурист Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне шоу выступал с Ольгой Бузовой, а теперь катается с Бородиной, сравнил двух участниц.

https://ria.ru/20211022/borodina-1755793357.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес, дмитрий соловьёв