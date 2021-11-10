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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211110/borodina-1758417107.html
Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"
Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде" - РИА Новости, 10.11.2021
Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"
Ксения Бородина в Instagram анонсировала свое падение во время съемок в проекте "Ледниковый период". После неудачного проката звезда расплакалась и хотела... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:43
2021-11-10T15:43
шоубиз
знаменитости
ксения бородина
шоу-бизнес
дмитрий соловьёв
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram анонсировала свое падение во время съемок в проекте "Ледниковый период". После неудачного проката звезда расплакалась и хотела покинуть шоу.Несмотря на физическую и моральную боль, Бородина приняла решение остаться в шоу, ведь за нее болеют поклонники и собственные дети. Также, по словам ведущей, очень много сил было затрачено на тренировки.Ранее фигурист Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне шоу выступал с Ольгой Бузовой, а теперь катается с Бородиной, сравнил двух участниц.
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знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес, дмитрий соловьёв
15:43 10.11.2021
 
Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"

Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде" и задумалась об уходе с шоу

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram анонсировала свое падение во время съемок в проекте "Ледниковый период". После неудачного проката звезда расплакалась и хотела покинуть шоу.

"Мы сидели на диване после проката, и я говорю: "Я больше никогда не вернусь сюда". И не потому что ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду, и на момент подумала: а может уйти?" – написала Ксения.

Несмотря на физическую и моральную боль, Бородина приняла решение остаться в шоу, ведь за нее болеют поклонники и собственные дети. Также, по словам ведущей, очень много сил было затрачено на тренировки.

"Пятичасовые тренировки каждый день, и олимпийские чемпионы тоже падали… У меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают, и я не могу вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала", – заключила Бородина.

Ранее фигурист Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне шоу выступал с Ольгой Бузовой, а теперь катается с Бородиной, сравнил двух участниц.
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