Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде"
Бородина анонсировала свое падение на "Ледниковом периоде" и задумалась об уходе с шоу
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ксения Бородина в Instagram анонсировала свое падение во время съемок в проекте "Ледниковый период". После неудачного проката звезда расплакалась и хотела покинуть шоу.
"Мы сидели на диване после проката, и я говорю: "Я больше никогда не вернусь сюда". И не потому что ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду, и на момент подумала: а может уйти?" – написала Ксения.
Несмотря на физическую и моральную боль, Бородина приняла решение остаться в шоу, ведь за нее болеют поклонники и собственные дети. Также, по словам ведущей, очень много сил было затрачено на тренировки.
"Пятичасовые тренировки каждый день, и олимпийские чемпионы тоже падали… У меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают, и я не могу вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала", – заключила Бородина.
Ранее фигурист Дмитрий Соловьев, который в прошлом сезоне шоу выступал с Ольгой Бузовой, а теперь катается с Бородиной, сравнил двух участниц.