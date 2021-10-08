https://ria.ru/20211008/solovev-1753566400.html

"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину

"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину - РИА Новости, 08.10.2021

"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину

Фигурист Дмитрий Соловьев в интервью Wmj сравнил Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Он выступал с ведущими в разных сезонах проекта "Ледниковый период". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:08

2021-10-08T15:08

2021-10-08T15:08

шоубиз

ксения бородина

ольга бузова

аделина сотникова

знаменитости

дмитрий соловьёв

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фигурист Дмитрий Соловьев в интервью Wmj сравнил Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Он выступал с ведущими в разных сезонах проекта "Ледниковый период".Олимпийский чемпион отметил, что это два разных по характеру человека.Он добавил, что Ксению уже приглашали в предыдущие сезоны шоу, однако она отказывалась из-за плотного рабочего графика и страха. Телеведущая до этого не стояла на коньках.Ранее стало известно, что проект досрочно покинул певец Dava из-за травмы руки и его напарница Аделина Сотникова, которой не смогли найти подходящего партнера.

https://ria.ru/20210930/borodina-1752480042.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина, ольга бузова, аделина сотникова, знаменитости, дмитрий соловьёв