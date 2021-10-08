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"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину
"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину - РИА Новости, 08.10.2021
"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину
Фигурист Дмитрий Соловьев в интервью Wmj сравнил Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Он выступал с ведущими в разных сезонах проекта "Ледниковый период". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:08
2021-10-08T15:08
2021-10-08T15:08
шоубиз
ксения бородина
ольга бузова
аделина сотникова
знаменитости
дмитрий соловьёв
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фигурист Дмитрий Соловьев в интервью Wmj сравнил Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Он выступал с ведущими в разных сезонах проекта "Ледниковый период".Олимпийский чемпион отметил, что это два разных по характеру человека.Он добавил, что Ксению уже приглашали в предыдущие сезоны шоу, однако она отказывалась из-за плотного рабочего графика и страха. Телеведущая до этого не стояла на коньках.Ранее стало известно, что проект досрочно покинул певец Dava из-за травмы руки и его напарница Аделина Сотникова, которой не смогли найти подходящего партнера.
https://ria.ru/20210930/borodina-1752480042.html
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ксения бородина, ольга бузова, аделина сотникова, знаменитости, дмитрий соловьёв
"Два разных человека": фигурист Соловьев сравнил Бузову и Бородину
Фигурист Соловьев сравнил своих напарниц по "Ледниковому периоду" Бузову и Бородину