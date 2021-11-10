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"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом
"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом - РИА Новости, 10.11.2021
"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом
Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T04:20
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общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, эти препараты часто выписывают женщинам в возрасте с остеопорозом.Медик пояснил, что в таких случаях пациенты нередко идут к стоматологу и могут допустить ошибку. Мясников призвал предупреждать врачей о приеме бисфосфонатов, поскольку от них, вероятно, придется отказаться заранее, если планируются серьезные хирургические манипуляции на челюсти."У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз", — заключил он.
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
04:20 10.11.2021 (обновлено: 05:14 10.11.2021)
 
"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом

Доктор Мясников: прием бисфосфонатов может привести к некрозу верхнечелюстного сустава

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, эти препараты часто выписывают женщинам в возрасте с остеопорозом.
"Эти лекарства призваны следить за здоровьем костей. И они следят, но есть парадоксальное побочное явление: они вместо того, чтобы лечить, калечат. У определенного процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти", — отметил Мясников.
Медик пояснил, что в таких случаях пациенты нередко идут к стоматологу и могут допустить ошибку. Мясников призвал предупреждать врачей о приеме бисфосфонатов, поскольку от них, вероятно, придется отказаться заранее, если планируются серьезные хирургические манипуляции на челюсти.
"У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз", — заключил он.
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