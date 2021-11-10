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"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом

"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом - РИА Новости, 10.11.2021

"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом

Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T04:20

2021-11-10T04:20

2021-11-10T05:14

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, эти препараты часто выписывают женщинам в возрасте с остеопорозом.Медик пояснил, что в таких случаях пациенты нередко идут к стоматологу и могут допустить ошибку. Мясников призвал предупреждать врачей о приеме бисфосфонатов, поскольку от них, вероятно, придется отказаться заранее, если планируются серьезные хирургические манипуляции на челюсти."У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз", — заключил он.

https://ria.ru/20210407/zuby-1727120774.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)