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"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом
"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом - РИА Новости, 10.11.2021
"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом
Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T04:20
2021-11-10T04:20
2021-11-10T05:14
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием бисфосфонатов в некоторых случаях может привести к некрозу верхнечелюстного сустава, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, эти препараты часто выписывают женщинам в возрасте с остеопорозом.Медик пояснил, что в таких случаях пациенты нередко идут к стоматологу и могут допустить ошибку. Мясников призвал предупреждать врачей о приеме бисфосфонатов, поскольку от них, вероятно, придется отказаться заранее, если планируются серьезные хирургические манипуляции на челюсти."У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз", — заключил он.
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
04:20 10.11.2021 (обновлено: 05:14 10.11.2021)
"Это парадокс": Мясников назвал ошибку, которая грозит некрозом
Доктор Мясников: прием бисфосфонатов может привести к некрозу верхнечелюстного сустава