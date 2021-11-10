https://ria.ru/20211110/bodrov-1758375055.html

"Это данность": дочь Сергея Бодрова высказалась о "тяжести фамилии"

"Это данность": дочь Сергея Бодрова высказалась о "тяжести фамилии" - РИА Новости, 10.11.2021

"Это данность": дочь Сергея Бодрова высказалась о "тяжести фамилии"

Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга этим летом на "Кинотавре" получила приз за главную женскую роль в фильме "Море волнуется раз". Несмотря на престижную... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:59

2021-11-10T12:59

2021-11-10T12:59

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга этим летом на "Кинотавре" получила приз за главную женскую роль в фильме "Море волнуется раз". Несмотря на престижную награду и съемки в картине знаменитого режиссера Николая Хомерики, журналистов и зрителей прежде всего интересует, как она относится к своей знаменитой фамилии. Размышлениями она поделилась в интервью Vogue.Ольга понимает, что сейчас многие зрители думают не о персонажах, образы которых воплощают артисты, а том, что происходит в личной жизни знаменитостей. "Это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует", — считает актриса.Сергей Бодров стал известен широкой аудитории по роли Данилы Багрова в картинах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Актер погиб при сходе ледника Колка 20 сентября 2002 года во время съемок фильма "Связной". Ему было 30 лет.

https://ria.ru/20210921/bodrov-1751094511.html

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сергей бодров (младший), звезды, знаменитости