"Это данность": дочь Сергея Бодрова высказалась о "тяжести фамилии"
Дочь Сергея Бодрова Ольга рассказала, как относится к своей знаменитой фамилии
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Дочь Сергея Бодрова — младшего Ольга этим летом на "Кинотавре" получила приз за главную женскую роль в фильме "Море волнуется раз". Несмотря на престижную награду и съемки в картине знаменитого режиссера Николая Хомерики, журналистов и зрителей прежде всего интересует, как она относится к своей знаменитой фамилии. Размышлениями она поделилась в интервью Vogue.
"Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а все остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу", — поделилась размышлениями дочь Бодрова.
Ольга понимает, что сейчас многие зрители думают не о персонажах, образы которых воплощают артисты, а том, что происходит в личной жизни знаменитостей.
"Это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует", — считает актриса.
Сергей Бодров стал известен широкой аудитории по роли Данилы Багрова в картинах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Актер погиб при сходе ледника Колка 20 сентября 2002 года во время съемок фильма "Связной". Ему было 30 лет.
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