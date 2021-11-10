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Новое оружие России
https://ria.ru/20211110/bmd-1758329186.html
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги - РИА Новости, 10.11.2021
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
Перспективная "летающая боевая машина десанта" будет перевозить боевой многофункциональный багги, сообщили представители Рязанского училища ВДВ и военного... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T04:11
2021-11-10T10:40
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Перспективная "летающая боевая машина десанта" будет перевозить боевой многофункциональный багги, сообщили представители Рязанского училища ВДВ и военного института Генштаба ВС России в журнале "Арсенал Отечества".В ходе стратегических учений "Запад-2021" были применены боевые багги "Сармат", которые перевозились транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ как в кабинах, так и на внешней подвеске. На маневрах багги использовались в составе десантно-штурмовых подразделений ВДВ как легкие транспортные средства огневой поддержки. Такой багги может вооружаться крупнокалиберным пулеметом или автоматическим гранатометом и способен перевозить до 600 килограммов груза.Под "летающей БМД" понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.Как сообщали ранее РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе, в качестве "летающей БМД" для российских Воздушно-десантных войск сегодня рассматривается новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН, являющийся глубокой модернизацией Ми-8АМТШ.Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались летом 2020 года. Машина разработана в КБ имени Миля с учетом опыта локальных конфликтов. Вертолет получил новые двигатель и несущий винт, а также новое прицельно-навигационное оборудование, которое позволяет применять вооружение в сложных погодных условиях и ночью. Кабина Ми-8АМТШ-ВН защищена титановой броней, транспортное отделение, где должен перевозиться десант, закрыто легкой арамидной броней, также вертолет оснащен бортовым комплексом обороны.Ми-8АМТШ-ВН получил расширенное вооружение. В него входят пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. В частности, Ми-8АМТШ-ВН способен применять управляемые ракеты "Атака" и "изделие 305".
https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html
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безопасность, технологии, армия, москва, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия, александра вдовина, руслана евдокимова
04:11 10.11.2021 (обновлено: 10:40 10.11.2021)
 
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги

Начальник Рязанского училища ВДВ Евдокимова: российские БМД будут перевозить боевые багги

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии
Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Перспективная "летающая боевая машина десанта" будет перевозить боевой многофункциональный багги, сообщили представители Рязанского училища ВДВ и военного института Генштаба ВС России в журнале "Арсенал Отечества".

"Ведутся работы по созданию перспективного боевого вертолета ВДВ — аэромобильной боевой машины десанта на взвод (отделение), обеспечивающей высадку десанта, его огневую поддержку, перевозку БРБ-М (боевой разведывательной багги многофункциональной) и эвакуацию раненых", — отмечается в статье начальника Рязанского десантного училища Руслана Евдокимова и сотрудника института академии Генштаба ВС России Александра Вдовина.

В ходе стратегических учений "Запад-2021" были применены боевые багги "Сармат", которые перевозились транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ как в кабинах, так и на внешней подвеске. На маневрах багги использовались в составе десантно-штурмовых подразделений ВДВ как легкие транспортные средства огневой поддержки. Такой багги может вооружаться крупнокалиберным пулеметом или автоматическим гранатометом и способен перевозить до 600 килограммов груза.
Под "летающей БМД" понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.
Как сообщали ранее РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе, в качестве "летающей БМД" для российских Воздушно-десантных войск сегодня рассматривается новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН, являющийся глубокой модернизацией Ми-8АМТШ.
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Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались летом 2020 года. Машина разработана в КБ имени Миля с учетом опыта локальных конфликтов. Вертолет получил новые двигатель и несущий винт, а также новое прицельно-навигационное оборудование, которое позволяет применять вооружение в сложных погодных условиях и ночью. Кабина Ми-8АМТШ-ВН защищена титановой броней, транспортное отделение, где должен перевозиться десант, закрыто легкой арамидной броней, также вертолет оснащен бортовым комплексом обороны.
Ми-8АМТШ-ВН получил расширенное вооружение. В него входят пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. В частности, Ми-8АМТШ-ВН способен применять управляемые ракеты "Атака" и "изделие 305".
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииАрмияМоскваВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФРоссияАлександра ВдовинаРуслана Евдокимова
 
 
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