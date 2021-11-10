https://ria.ru/20211110/bmd-1758329186.html

Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги

Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги - РИА Новости, 10.11.2021

Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги

Перспективная "летающая боевая машина десанта" будет перевозить боевой многофункциональный багги, сообщили представители Рязанского училища ВДВ и военного... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T04:11

2021-11-10T04:11

2021-11-10T10:40

новое оружие россии

безопасность

технологии

армия

москва

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141627/40/1416274009_0:331:3003:2020_1920x0_80_0_0_63bea8b9ef8703f8534cdd95484617de.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Перспективная "летающая боевая машина десанта" будет перевозить боевой многофункциональный багги, сообщили представители Рязанского училища ВДВ и военного института Генштаба ВС России в журнале "Арсенал Отечества".В ходе стратегических учений "Запад-2021" были применены боевые багги "Сармат", которые перевозились транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ как в кабинах, так и на внешней подвеске. На маневрах багги использовались в составе десантно-штурмовых подразделений ВДВ как легкие транспортные средства огневой поддержки. Такой багги может вооружаться крупнокалиберным пулеметом или автоматическим гранатометом и способен перевозить до 600 килограммов груза.Под "летающей БМД" понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.Как сообщали ранее РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе, в качестве "летающей БМД" для российских Воздушно-десантных войск сегодня рассматривается новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН, являющийся глубокой модернизацией Ми-8АМТШ.Летные испытания Ми-8АМТШ-ВН начались летом 2020 года. Машина разработана в КБ имени Миля с учетом опыта локальных конфликтов. Вертолет получил новые двигатель и несущий винт, а также новое прицельно-навигационное оборудование, которое позволяет применять вооружение в сложных погодных условиях и ночью. Кабина Ми-8АМТШ-ВН защищена титановой броней, транспортное отделение, где должен перевозиться десант, закрыто легкой арамидной броней, также вертолет оснащен бортовым комплексом обороны.Ми-8АМТШ-ВН получил расширенное вооружение. В него входят пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющий бороться с наземными и воздушными целями. В частности, Ми-8АМТШ-ВН способен применять управляемые ракеты "Атака" и "изделие 305".

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html

https://ria.ru/20211105/omfv-1757227074.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, москва, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия, александра вдовина, руслана евдокимова