https://ria.ru/20211110/blinken-1758483893.html

Блинкен пообещал Украине летальное оружие

Блинкен пообещал Украине летальное оружие - РИА Новости, 10.11.2021

Блинкен пообещал Украине летальное оружие

Администрация США будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, в том числе летальными средствами, пообещал госсекретарь... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:21

2021-11-10T23:21

2021-11-10T23:21

в мире

украина

сша

энтони блинкен

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Администрация США будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, в том числе летальными средствами, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен.Кулеба заявил, что Украине пригодится любая американская помощь."Мы заинтересованы во всем, что поможет нам укрепить оборонительный потенциал - разведывательной информации, системы противовоздушной обороны или что-либо еще", - сказал украинский министр.

https://ria.ru/20211110/blinken-1758481574.html

украина

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба