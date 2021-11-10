https://ria.ru/20211110/blinken-1758483893.html
Блинкен пообещал Украине летальное оружие
Блинкен пообещал Украине летальное оружие - РИА Новости, 10.11.2021
Блинкен пообещал Украине летальное оружие
Администрация США будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, в том числе летальными средствами, пообещал госсекретарь... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:21
2021-11-10T23:21
2021-11-10T23:21
в мире
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Администрация США будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, в том числе летальными средствами, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен.Кулеба заявил, что Украине пригодится любая американская помощь."Мы заинтересованы во всем, что поможет нам укрепить оборонительный потенциал - разведывательной информации, системы противовоздушной обороны или что-либо еще", - сказал украинский министр.
https://ria.ru/20211110/blinken-1758481574.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба
Блинкен пообещал Украине летальное оружие
Блинкен пообещал Украине оказать военную помощь, в том числе поставить летальное оружие