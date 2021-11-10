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Блинкен обвинил Белоруссию в использовании миграции как оружия
Блинкен обвинил Белоруссию в использовании миграции как оружия - РИА Новости, 10.11.2021
Блинкен обвинил Белоруссию в использовании миграции как оружия
США категорически возражают против использования Белоруссией "миграции как оружия", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:49
2021-11-10T22:49
2021-11-10T22:59
в мире
сша
белоруссия
минск
энтони блинкен
дмитрий кулеба
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США категорически возражают против использования Белоруссией "миграции как оружия", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Саму мысль, что Белоруссия может использовать миграцию как оружие, мы находим заслуживающей категорических возражений", - сказал Блинкен.Он отказался говорить о том, будут ли США вводить санкции против Минска по миграции."Что касается санкций, мы об этом заранее не говорим, но пока режим (власти Белоруссии - ред.) будет продолжать отказываться соблюдать свои международные обязательства, коль скоро он будет подрывать своими действиями мир и безопасности в Европе и подавлять и подвергать насилию людей, которые хотят жить свободно, мы будем продолжать оказывать давление на (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко и режим, и не умерим свои призывы к ответственности", - сказал Блинкен на встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.Минск отрицает обвинения в пропуске мигрантов через границу на территорию стран ЕС.
https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:49 10.11.2021 (обновлено: 22:59 10.11.2021)
Блинкен обвинил Белоруссию в использовании миграции как оружия
Блинкен: США возражают против использования Белоруссией миграции как оружия