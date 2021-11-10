https://ria.ru/20211110/blinken-1758481574.html
США предоставят помощь Украине для диверсификации энергетических ресурсов
США предоставят помощь Украине для диверсификации энергетических ресурсов - РИА Новости, 10.11.2021
США предоставят помощь Украине для диверсификации энергетических ресурсов
США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил в среду госсекретарь... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:37
2021-11-10T22:37
2021-11-10T23:47
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину", - сказал Блинкен по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.Отвечая на вопрос о высоких ценах на энергоносители в Европе, госсекретарь США выразил мнение, что Россия может и должны наращивать поставки газа в регион.Говоря о проекте "Северный поток — 2", Блинкен напомнил, что США и Германия договорились предпринять действия, если выяснится, что Россия использует этот трубопровод в качестве инструмента политического давления против других стран.Он добавил, что новый газопровод "Северный поток — 2" не является заменой украинского маршрута поставок газа в Европу.Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211110/gaz-1758325215.html
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в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба
22:37 10.11.2021 (обновлено: 23:47 10.11.2021)
США предоставят помощь Украине для диверсификации энергетических ресурсов
Блинкен: США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Киеву
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США
и Украина
ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву
и координируют эти усилия с союзными странами, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен
.
"Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину", - сказал Блинкен по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой
.
Отвечая на вопрос о высоких ценах на энергоносители в Европе, госсекретарь США выразил мнение, что Россия может и должны наращивать поставки газа в регион.
Говоря о проекте "Северный поток — 2", Блинкен напомнил, что США и Германия договорились предпринять действия, если выяснится, что Россия использует этот трубопровод в качестве инструмента политического давления против других стран.
Он добавил, что новый газопровод "Северный поток — 2" не является заменой украинского маршрута поставок газа в Европу.
Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.