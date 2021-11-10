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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 10.11.2021
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина в среду снова достигла рекордного значения, достигнув отметки в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:23
2021-11-10T17:49
экономика
сша
биткоин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду снова достигла рекордного значения, достигнув отметки в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.42 мск дорожает на 0,62% за последние сутки - до 68,32 тысячи долларов, а минутами ранее он достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов.Параллельно с ростом стоимости биткоина наблюдается увеличение курса доллара и цены золота. Инвесторы оценивают данные из США, где годовая инфляция достигла максимального с ноября 1990 года значения в 6,2% по итогам октября.В конце октября цена биткоина достигла исторического максимума в 67 тысяч долларов впервые с апреля, когда его стоимость составила 64,85 тысячи. Во вторник биткоин подорожал до рекордного значения в 67,5 тысяч долларов, а ранее в среду преодолел и отметку в 68 тысяч.Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре биткоин несколько подешевел после двух месяцев сильного роста в июле и августе - суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда биткоин не смог закрепиться на этом уровне, и в мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. К отметке в 60 тысяч долларов биткоин вернулся лишь в середине октября.
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экономика, сша, биткоин
17:23 10.11.2021 (обновлено: 17:49 10.11.2021)
 
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 69 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду снова достигла рекордного значения, достигнув отметки в 69 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.42 мск дорожает на 0,62% за последние сутки - до 68,32 тысячи долларов, а минутами ранее он достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов.
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Параллельно с ростом стоимости биткоина наблюдается увеличение курса доллара и цены золота. Инвесторы оценивают данные из США, где годовая инфляция достигла максимального с ноября 1990 года значения в 6,2% по итогам октября.
В конце октября цена биткоина достигла исторического максимума в 67 тысяч долларов впервые с апреля, когда его стоимость составила 64,85 тысячи. Во вторник биткоин подорожал до рекордного значения в 67,5 тысяч долларов, а ранее в среду преодолел и отметку в 68 тысяч.
Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре биткоин несколько подешевел после двух месяцев сильного роста в июле и августе - суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда биткоин не смог закрепиться на этом уровне, и в мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. К отметке в 60 тысяч долларов биткоин вернулся лишь в середине октября.
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