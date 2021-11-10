https://ria.ru/20211110/babish-1758390500.html

В Чехии прокуратура попросила лишить Бабиша депутатской неприкосновенности

В Чехии прокуратура попросила лишить Бабиша депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 10.11.2021

В Чехии прокуратура попросила лишить Бабиша депутатской неприкосновенности

Прокуратура Праги обратилась в среду в нижнюю палату парламента Чехии с просьбой о лишении депутатской неприкосновенности нынешнего премьера и долларового... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:35

2021-11-10T13:35

2021-11-10T13:35

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ПРАГА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Праги обратилась в среду в нижнюю палату парламента Чехии с просьбой о лишении депутатской неприкосновенности нынешнего премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, подозреваемого в финансовых махинациях, сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала."Горпрокуратура Праги направила в нижнюю палату парламента Чехии обращение с просьбой о лишении депутатской неприкосновенности депутата по уголовному делу, известному в медиальном пространстве как "дело о ферме "Гнездо аиста", - сказал Цимбала.Владелец наднационального холдинга Agrofert Бабиш обвиняется в том, что в 2009 году из состава холдинга была вычленена небольшая фирма под названием "Ферма "Гнездо аиста", на которую была получена субсидия Евросоюза в размере 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро), предназначенная для малых и средних фирм, занимающихся туристическим бизнесом. Позднее фирма " Ферма "Гнездо аиста" снова была включена в состав агрохолдинга.В 2015 году прокуратура Праги на основе публикаций в СМИ начала уголовное расследование по данному делу, которое продолжается до сих пор. При этом в 2018 году субсидия была возвращена в ЕС.Последние четыре года Бабиш возглавлял кабмин Чехии. В парламентских выборах 8-9 октября Бабиш был избран в новый состав нижней палаты парламента страны, руководящие органы которого будут избраны в среду. После этого кабмин Бабиша должен подать в отставку. Обращение прокуратуры Праги о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности прежде всего рассмотрит мандатный комитет, который затем должен вынести вопрос на рассмотрение всего состава парламента. В 2017 и 2018 годах Бабиш уже лишался депутатской неприкосновенности.В среду Бабиш, отвечая на пресс-конференции на вопрос об обращении прокуратуры, как и ранее, заявил, что данное уголовное дело является происками его политических противников. На вопрос о том, не хочет ли он сам попросить нижнюю палату парламента о лишении его депутатской неприкосновенности, Бабиш не ответил.

https://ria.ru/20211109/chekhiya-1758261721.html

https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755511384.html

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в мире, прага, чехия, парламент чехии, евросоюз