https://ria.ru/20211110/aviadvigatel-1758341626.html

"Ростех" начал серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14

"Ростех" начал серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14 - РИА Новости, 10.11.2021

"Ростех" начал серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14

"Ростех" запустил серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14 для новейшего отечественного пассажирского самолета МС-21, сообщает госкорпорация. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:31

2021-11-10T10:31

2021-11-10T10:31

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Ростех" запустил серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14 для новейшего отечественного пассажирского самолета МС-21, сообщает госкорпорация."Центр аддитивных технологий (ЦАТ) госкорпорации "Ростех" приступил к серийной 3D-печати деталей для российского авиационного двигателя ПД-14, разработанного Объединенной двигателестроительной корпорацией", - говорится в сообщении.Как уточняется, на первом этапе освоено серийное производство элементов топливной системы двигателя. До 2024 года планируется изготовить порядка 2 тысяч элементов топливной системы двигателя. "Ростех" отмечает, что благодаря промышленной 3D-печати возможно сократить срок изготовления отдельных комплектующих с 6 месяцев до 3 недель. Кроме того, комплектующие, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой при сохранении функциональных свойств. Это позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов."Мы видим в аддитивных технологиях большой потенциал – в ближайшей перспективе с их помощью мы сможем изготавливать не только авиадвигатели, но и сложные комплектующие для космической отрасли, наукоемкой медицины, автомобилестроения и других высокотехнологичных сфер производства", – сообщили в авиакластере "Ростеха".Лицензию Минпромторга России на серийную 3D-печать авиационных изделий ЦАТ "Ростеха" получил в сентябре 2021 года, став первым и единственным на сегодняшний день российским предприятием, подтвердившим свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиаиндустрии. Лицензия дает возможность компании не только серийно выпускать опытные детали и заготовки, но и осуществлять полноценное сотрудничество с авиапромышленностью.Инженеры ЦАТ участвовали в изготовлении деталей для опытных двигателей-демонстраторов ПД-35, ВК-650В и ВК-1600В производства ОДК, корпусных изделий для вертолета "Ансат-М" и многих других. Сегодня центром освоено производство 450 видов деталей.

https://ria.ru/20211110/pritsely-1758328272.html

https://ria.ru/20211106/vintovki-1757847592.html

https://ria.ru/20210825/robot-1747170230.html

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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, россия