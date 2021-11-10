https://ria.ru/20211110/armiya-1758406432.html

США возродили в Европе подразделение времен Холодной войны. Виновата Россия

США "из-за России" возродили в Европе подразделение времен холодной войны - РИА Новости, 10.11.2021

США возродили в Европе подразделение времен Холодной войны. Виновата Россия

Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:52

2021-11-10T14:52

2021-11-10T16:46

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times."Нам этого действительно не хватало", — приводит издание слова командующего войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.Отмечается, что основной причиной реактивации формирования стал рост напряженности между НАТО и "все более напористой Россией".Командование перестало действовать в 1991 году — спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого Вашингтон объявил в 2019 году.

https://ria.ru/20211109/minoborony-1758223214.html

https://ria.ru/20211105/omfv-1757227074.html

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вашингтон (город)

европа

германия

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в мире, безопасность, сша, вашингтон (город), европа, германия, нато, договор о рсмд, россия