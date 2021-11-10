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США возродили в Европе подразделение времен Холодной войны. Виновата Россия
США "из-за России" возродили в Европе подразделение времен холодной войны - РИА Новости, 10.11.2021
США возродили в Европе подразделение времен Холодной войны. Виновата Россия
Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:52
2021-11-10T16:46
в мире
безопасность
сша
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европа
германия
нато
договор о рсмд
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times."Нам этого действительно не хватало", — приводит издание слова командующего войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.Отмечается, что основной причиной реактивации формирования стал рост напряженности между НАТО и "все более напористой Россией".Командование перестало действовать в 1991 году — спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого Вашингтон объявил в 2019 году.
https://ria.ru/20211109/minoborony-1758223214.html
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в мире, безопасность, сша, вашингтон (город), европа, германия, нато, договор о рсмд, россия
14:52 10.11.2021 (обновлено: 16:46 10.11.2021)
 
США "из-за России" возродили в Европе подразделение времен холодной войны

США возродили в Германии артиллерийское командование, действовавшее в годы холодной войны

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times.
"Нам этого действительно не хватало", — приводит издание слова командующего войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.
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Отмечается, что основной причиной реактивации формирования стал рост напряженности между НАТО и "все более напористой Россией".
Командование перестало действовать в 1991 году — спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого Вашингтон объявил в 2019 году.
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В миреБезопасностьСШАВашингтон (город)ЕвропаГерманияНАТОДоговор о РСМДРоссия
 
 
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