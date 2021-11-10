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Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников
Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников - РИА Новости, 10.11.2021
Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников
Приморский краевой суд до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:02
2021-11-10T10:02
происшествия
кндр (северная корея)
приморский краевой суд
японское море
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое рыбаков, которые били палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд уже допросил потерпевших и свидетелей."Срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на пограничников РФ, продлен до 19 февраля 2022 года", - сообщила Оленева, добавив, что на следующем судебном заседании "планируется допрос подсудимых".Слушания по делу возобновились с 8 ноября.
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происшествия, кндр (северная корея), приморский краевой суд, японское море, россия
10:02 10.11.2021
 
Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников

Суд продлил арест рыбакам из КНДР, обвиняемым в нападении на российских пограничников

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое рыбаков, которые били палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля 2020, 07:24
По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие
Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд уже допросил потерпевших и свидетелей.
"Срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на пограничников РФ, продлен до 19 февраля 2022 года", - сообщила Оленева, добавив, что на следующем судебном заседании "планируется допрос подсудимых".
Слушания по делу возобновились с 8 ноября.
 
ПроисшествияКНДР (Северная Корея)Приморский краевой судЯпонское мореРоссия
 
 
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