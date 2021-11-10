https://ria.ru/20211110/arest-1758341500.html

Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников

Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников - РИА Новости, 10.11.2021

Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников

Приморский краевой суд до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:02

2021-11-10T10:02

2021-11-10T10:02

происшествия

кндр (северная корея)

приморский краевой суд

японское море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Приморский краевой суд до 19 февраля продлил срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое рыбаков, которые били палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд уже допросил потерпевших и свидетелей."Срок содержания под стражей 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на пограничников РФ, продлен до 19 февраля 2022 года", - сообщила Оленева, добавив, что на следующем судебном заседании "планируется допрос подсудимых".Слушания по делу возобновились с 8 ноября.

https://ria.ru/20200702/1573767567.html

кндр (северная корея)

японское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кндр (северная корея), приморский краевой суд, японское море, россия