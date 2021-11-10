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Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19
Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19
Пока неизвестно какой уровень антител гарантирует стопроцентную защиту от COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:24
2021-11-10T12:24
2021-11-10T12:24
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пока неизвестно какой уровень антител гарантирует стопроцентную защиту от COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы пока точно, с достоверностью стопроцентной, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он также отметил, что сегодня важно сохранять высокий уровень антител, с этим связаны рекомендации о ревакцинации через 6 месяцев.
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Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19
Мурашко: пока неизвестно какой уровень антител полностью защищает от коронавируса