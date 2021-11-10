https://ria.ru/20211110/antitela-1758372838.html

Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19

Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко ответил на вопрос об уровне антител, защищающем от COVID-19

Пока неизвестно какой уровень антител гарантирует стопроцентную защиту от COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:24

2021-11-10T12:24

2021-11-10T12:24

распространение коронавируса

общество

госдума рф

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56e8499c551b802da9d85e2636e23447.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пока неизвестно какой уровень антител гарантирует стопроцентную защиту от COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы пока точно, с достоверностью стопроцентной, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Он также отметил, что сегодня важно сохранять высокий уровень антител, с этим связаны рекомендации о ревакцинации через 6 месяцев.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии