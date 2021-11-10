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Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови - РИА Новости, 10.11.2021
Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови может говорить о том, что человек столкнулся с инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T02:15
2021-11-10T11:49
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови может говорить о том, что человек столкнулся с инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Он отметил, что концентрация защитных антител в крови достигает максимума через некоторое время после болезни или вакцинации, а затем постепенно снижается. Если после этого тест показывает новый рост количества антител, то здесь могут быть две возможные причины, считает Крючков.Если же произошел значимый скачок, то это может означать встречу с инфекцией, продолжил он."Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте", — объяснил иммунолог.По его словам, в некоторых случаях это практически единственный признак встречи с инфекцией.Он добавил, что показатели уровня антител имеют значение для специалистов. А с практической точки зрения, по его мнению, для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.
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общество, медицина, кровь, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19
02:15 10.11.2021 (обновлено: 11:49 10.11.2021)
 
Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови

Иммунолог Крючков: значительный скачок антител может означать встречу с инфекцией

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови может говорить о том, что человек столкнулся с инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Он отметил, что концентрация защитных антител в крови достигает максимума через некоторое время после болезни или вакцинации, а затем постепенно снижается. Если после этого тест показывает новый рост количества антител, то здесь могут быть две возможные причины, считает Крючков.

"Если произошло небольшое повышение антител IgG или IgM, то, скорее всего, речь идет о том, что измерение было проведено разными тест-системами для определения количества антител в плазме крови. Кроме того, нужно не забывать, что каждый тест имеет погрешность, а еще существуют индивидуальные колебания. Это все накладывается и может дать повышенный уровень антител", — сказал специалист.

Если же произошел значимый скачок, то это может означать встречу с инфекцией, продолжил он.
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"Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте", — объяснил иммунолог.
По его словам, в некоторых случаях это практически единственный признак встречи с инфекцией.

"Мы знаем, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, то есть не в формате заболевания. В этом случае организм реагирует, иммунная система реагирует, а клинических проявлений у человека нет", — отметил Крючков.

Он добавил, что показатели уровня антител имеют значение для специалистов. А с практической точки зрения, по его мнению, для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.
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