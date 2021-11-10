https://ria.ru/20211110/antitela-1758324075.html

Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови

Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови - РИА Новости, 10.11.2021

Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови

Высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови может говорить о том, что человек столкнулся с инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T02:15

2021-11-10T02:15

2021-11-10T11:49

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Высокий титр антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в крови может говорить о том, что человек столкнулся с инфекцией, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Он отметил, что концентрация защитных антител в крови достигает максимума через некоторое время после болезни или вакцинации, а затем постепенно снижается. Если после этого тест показывает новый рост количества антител, то здесь могут быть две возможные причины, считает Крючков.Если же произошел значимый скачок, то это может означать встречу с инфекцией, продолжил он."Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте", — объяснил иммунолог.По его словам, в некоторых случаях это практически единственный признак встречи с инфекцией.Он добавил, что показатели уровня антител имеют значение для специалистов. А с практической точки зрения, по его мнению, для получения иммунной защиты нужно сделать прививку против COVID-19, а затем ревакцинироваться каждые полгода.

https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

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общество, медицина, кровь, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19