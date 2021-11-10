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Религия
https://ria.ru/20211110/antisemitizm-1758352724.html
ЕЕК представил одно из самых масштабных исследований антисемитизма в мире
ЕЕК представил одно из самых масштабных исследований антисемитизма в мире - РИА Новости, 10.11.2021
ЕЕК представил одно из самых масштабных исследований антисемитизма в мире
Европейский еврейский конгресс будет распространять исследование "Конец антисемитизму!" как ориентир общественным, государственным и религиозным организациям в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:02
2021-11-10T11:02
религия
вена
вячеслав моше кантор
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс будет распространять исследование "Конец антисемитизму!" как ориентир общественным, государственным и религиозным организациям в борьбе с антисемитизмом, заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.Пятитомник "Конец антисемитизму!", представленный Кантором, согласно сообщению ЕЕК, стал результатом международной конференции, проведенной конгрессом в Вене в 2018 году в сотрудничестве с Венским, Тель-Авивским и Нью-Йоркским университетами. Его авторы исследуют антисемитизм в религии, истории, общественных науках, политике и СМИ и предлагают свод принципов, призванных помочь в поиске конкретных решений. В работе над ним участвовали 119 экспертов из разных стран."Сейчас у нас есть возможность поделиться результатами очень глубокой и напряженной исследовательской работы. Вместе эти пять книг представляют собой наиболее полное исследование проблемы антисемитизма. Что еще более важно, они подготавливают почву для общих упреждающих действий в нашем обществе как сейчас, так и в будущем. Наша цель - распространить эти книги как можно шире, чтобы правительства, ученые, церкви, СМИ и другие организации могли использовать их в качестве ориентира", - цитирует выступление Кантора на презентации сборника пресс-служба ЕЕК.
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вена, вячеслав моше кантор
11:02 10.11.2021
 

ЕЕК представил одно из самых масштабных исследований антисемитизма в мире

© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Европейский еврейский конгресс будет распространять исследование "Конец антисемитизму!" как ориентир общественным, государственным и религиозным организациям в борьбе с антисемитизмом, заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
Пятитомник "Конец антисемитизму!", представленный Кантором, согласно сообщению ЕЕК, стал результатом международной конференции, проведенной конгрессом в Вене в 2018 году в сотрудничестве с Венским, Тель-Авивским и Нью-Йоркским университетами. Его авторы исследуют антисемитизм в религии, истории, общественных науках, политике и СМИ и предлагают свод принципов, призванных помочь в поиске конкретных решений. В работе над ним участвовали 119 экспертов из разных стран.
"Сейчас у нас есть возможность поделиться результатами очень глубокой и напряженной исследовательской работы. Вместе эти пять книг представляют собой наиболее полное исследование проблемы антисемитизма. Что еще более важно, они подготавливают почву для общих упреждающих действий в нашем обществе как сейчас, так и в будущем. Наша цель - распространить эти книги как можно шире, чтобы правительства, ученые, церкви, СМИ и другие организации могли использовать их в качестве ориентира", - цитирует выступление Кантора на презентации сборника пресс-служба ЕЕК.
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